Что такое дресс-код и как подобрать одежду для работы? Разбираемся со стилистом

Выбирая наряд для офиса, девушки обычно допускают одну из двух ошибок. Они выглядят либо слишком непристойно, либо кажутся безвкусно одетыми. Сегодня мы поможем найти равновесие между женственностью и профессионализмом, а также расскажем про самые актуальные комплекты на работу и что такое дресс-код в 2022 году.

Анастасия Гайко, стилист:

Вообще дресс-код — это требования к стилю и форме одежды. В Трудовом кодексе нет такого термина, как дресс-код, но работодатели все равно устанавливают определенный свод правил, в чем можно ходить сотрудникам на работе, а в чем нельзя. Важно разделять, в чем ходить на встречу, как проводить презентацию и что вы подберете для собеседования, например. При этом дресс-код не ограничивается только внешним видом именно одежды. Сюда входит также прическа, макияж и ваши аксессуары, которые вы подбираете к образу. Каждая фирма устанавливает свои правила дресс-кода. Тем не менее следует выделить следующие закономерности.

Анастасия Гайко:

Сегодня есть сферы, где жесткий дресс-код до сих пор уместен. Также есть послабления в каких-то компаниях. Но в целом он делится на формальный и корпоративный дресс-код. Формальный – это наиболее строгий, и он обязует женщин и мужчин приходить в строгих элегантных костюмах. Корпоративный дресс-код подразумевает использование определенных норм, которые разработаны именно самой организацией. Также существует креативный дресс-код. Там можно использовать костюмы более ярких оттенков либо вообще более ослабленное требование к дресс-коду. Свободная одежда и не всегда это строгий костюм.

Следует понимать, что можно, а что категорически нельзя. Разные профессиональные форматы имеют свои требования. К счастью, сегодня мало кто из современных работодателей требует строго определенного наряда. То есть все зависит от ваших умений соблюсти баланс между корпоративным имиджем и собственным.

Анастасия Гайко:

В дресс-коде существуют уровни консервативности. Это градация по всему миру распространяется. Десятка – это министерства, юридические услуги. Более низкие варианты – 9,8 — это банковские услуги и, например, руководители каких-то отделов. Мы можем продемонстрировать вам подобный костюм графитового цвета с легкой меловой полоской. Такой образ отлично подойдет для руководителя отдела.

Уровень 5,4 подходит для более творческих специальностей, и мы можем использовать даже джинсы в этом варианте. Здесь мы используем джинсы, шелковый топ и жакет яркого цвета фуксии. Уровень 1,2 отлично подойдет для блогеров, для сотрудников спортивных организаций, фитнес-тренеров. Это может быть такая штроксовая рубашка и джинсы цвета кэмел.