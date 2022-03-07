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Что такое дресс-код и как подобрать одежду для работы? Разбираемся со стилистом

07 марта 2022 12:03
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Выбирая наряд для офиса, девушки обычно допускают одну из двух ошибок. Они выглядят либо слишком непристойно, либо кажутся безвкусно одетыми. Сегодня мы поможем найти равновесие между женственностью и профессионализмом, а также расскажем про самые актуальные комплекты на работу и что такое дресс-код в 2022 году.

Что такое дресс-код и как подобрать одежду для работы? Разбираемся со стилистом-1

Анастасия Гайко, стилист:
Вообще дресс-код — это требования к стилю и форме одежды. В Трудовом кодексе нет такого термина, как дресс-код, но работодатели все равно устанавливают определенный свод правил, в чем можно ходить сотрудникам на работе, а в чем нельзя. Важно разделять, в чем ходить на встречу, как проводить презентацию и что вы подберете для собеседования, например. При этом дресс-код не ограничивается только внешним видом именно одежды. Сюда входит также прическа, макияж и ваши аксессуары, которые вы подбираете к образу.

Каждая фирма устанавливает свои правила дресс-кода. Тем не менее следует выделить следующие закономерности.

Что такое дресс-код и как подобрать одежду для работы? Разбираемся со стилистом-4

Анастасия Гайко:
Сегодня есть сферы, где жесткий дресс-код до сих пор уместен. Также есть послабления в каких-то компаниях. Но в целом он делится на формальный и корпоративный дресс-код. Формальный – это наиболее строгий, и он обязует женщин и мужчин приходить в строгих элегантных костюмах. Корпоративный дресс-код подразумевает использование определенных норм, которые разработаны именно самой организацией. Также существует креативный дресс-код. Там можно использовать костюмы более ярких оттенков либо вообще более ослабленное требование к дресс-коду. Свободная одежда и не всегда это строгий костюм.

Что такое дресс-код и как подобрать одежду для работы? Разбираемся со стилистом-7

Следует понимать, что можно, а что категорически нельзя. Разные профессиональные форматы имеют свои требования. К счастью, сегодня мало кто из современных работодателей требует строго определенного наряда. То есть все зависит от ваших умений соблюсти баланс между корпоративным имиджем и собственным.

Что такое дресс-код и как подобрать одежду для работы? Разбираемся со стилистом-10

Анастасия Гайко:
В дресс-коде существуют уровни консервативности. Это градация по всему миру распространяется. Десятка – это министерства, юридические услуги. Более низкие варианты 9,8 — это банковские услуги и, например, руководители каких-то отделов. Мы можем продемонстрировать вам подобный костюм графитового цвета с легкой меловой полоской. Такой образ отлично подойдет для руководителя отдела.

Что такое дресс-код и как подобрать одежду для работы? Разбираемся со стилистом-13

Уровень 5,4 подходит для более творческих специальностей, и мы можем использовать даже джинсы в этом варианте. Здесь мы используем джинсы, шелковый топ и жакет яркого цвета фуксии. Уровень 1,2 отлично подойдет для блогеров, для сотрудников спортивных организаций, фитнес-тренеров. Это может быть такая штроксовая рубашка и джинсы цвета кэмел.

Что такое дресс-код и как подобрать одежду для работы? Разбираемся со стилистом-16

Деловой стиль требует многого, но он не исключает и возможности индивидуального самовыражения. Именно поэтому стилисты рекомендуют покупать вещи с изюминками. Они привнесут в образ оригинальность, изысканность и женственность. Это позволит каждой девушке ощущать себя королевой в любой ситуации.

# Мода # общество # Анастасия Гайко # Фотофакт

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