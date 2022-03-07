Как вырастить на участке даже самые экзотические растения и правильно ухаживать за цветами? Спросили у садоводов

Весна уже стучит в окно, а это значит, самое время готовиться к дачному сезону. Как превратить свой участок в сказочную оранжерею, эта минчанка знает не понаслышке. Садовод-любитель с 20-тилетним стажем сегодня с растениями на «ты». Перец, бегония и даже экзотический ананас – в коллекции Татьяны неудачных саженцев не бывает. Рецепт успеха прямо сейчас.

Татьяна Шкундалева, садовод-любитель:

Выращиваю этот перец, богушар, ни на что его не променяю, сею только своими семенами. Я никогда его не рассаживаю по одному в стаканчики. Он у меня будет расти до самой высадки в грунт. Последние лет пять я использую и он просто себя идеально показывает – это верховой минерализованный грунт. В лунку при посадке я добавляю столовую ложку суперфосфата и горсть золы.

Еще одна маленькая хитрость: не поливайте саженцы проточной водой, для неокрепших побегов она губительна. Татьяна Шкундалева:

Самая большая ошибка – это ранний посев семян. Не стоит этого делать, потому что световой период, день еще короткий, если нет дополнительной подсветки, вообще нужно об этом забыть.

Мечтаете соорудить на своем участке настоящий розарий? Следующие дачные советы будут как никогда кстати. Если термометр устойчиво показывает +5, постепенно приступайте к открытию роз с северной стороны. После обработайте клумбу медным или железным купоросом и переходите к обрезке.

Татьяна Никонович, куратор коллекции роз Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Мы выбираем у куста самые мощные, сильные скелетные побеги и под почку делаем срез, оставив при этом 4 почки. То, что нам негодно, все наши обрезки мы на участке не оставляем, их следует удалить, чтобы заболевание не перешло на здоровую розу. Весна – самый благодатный сезон для внесения всех видов удобрений, поэтому отдельное внимание уделите плановой обработке растений.