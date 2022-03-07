Солдаты срочной службы поздравляют мам с 8 Марта. Посмотрите, как прошла долгожданная встреча с сыном в Витебске
Новости Беларуси. В это предпраздничное утро 7 марта один из миллионов букетов был самым дорогим подарком для жительницы Витебска Анны Козловой. В ее дверь постучал сын, который сейчас проходит срочную военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Козлов – военнослужащий Витебской воздушно-десантной бригады – отличник боевой подготовки.
В краткосрочный увольнительный он поздравил маму дома, что стало для нее большой приятной неожиданностью, а от командования части родителям доставлено благодарственное письмо за хорошее воспитание сына.
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