Солдаты срочной службы поздравляют мам с 8 Марта. Посмотрите, как прошла долгожданная встреча с сыном в Витебске

Новости Беларуси. В это предпраздничное утро 7 марта один из миллионов букетов был самым дорогим подарком для жительницы Витебска Анны Козловой. В ее дверь постучал сын, который сейчас проходит срочную военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.