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Солдаты срочной службы поздравляют мам с 8 Марта. Посмотрите, как прошла долгожданная встреча с сыном в Витебске

07 марта 2022 11:48
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Новости Беларуси. В это предпраздничное утро 7 марта один из миллионов букетов был самым дорогим подарком для жительницы Витебска Анны Козловой. В ее дверь постучал сын, который сейчас проходит срочную военную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Солдаты срочной службы поздравляют мам с 8 Марта. Посмотрите, как прошла долгожданная встреча с сыном в Витебске-1

Евгений Козлов – военнослужащий Витебской воздушно-десантной бригады – отличник боевой подготовки.

Солдаты срочной службы поздравляют мам с 8 Марта. Посмотрите, как прошла долгожданная встреча с сыном в Витебске-4

В краткосрочный увольнительный он поздравил маму дома, что стало для нее большой приятной неожиданностью, а от командования части родителям доставлено благодарственное письмо за хорошее воспитание сына.

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# 8 Марта # общество # Евгений Козлов # Анна Козлова # Фотофакт

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