Маск презентовал свою онлайн-энциклопедию – Grokipedia

Американский предприниматель запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая является альтернативой Wikipedia. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Известно, что новая цифровая энциклопедия создана с помощью искусственного интеллекта Grok.

На момент запуска 27 октября в базе данных уже было более 800 тысяч статей. Ранее Маск заявлял, что его проект будет улучшенной версией Википедии и поможет бороться с предвзятостью. Он также выступал против финансирования Wikipedia, критикуя ее редакционную политику.

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