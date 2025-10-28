Прямой эфир

Маск презентовал свою онлайн-энциклопедию – Grokipedia

28 октября 2025 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Маск презентовал свою онлайн-энциклопедию – Grokipedia-0

Американский предприниматель запустил онлайн-энциклопедию Grokipedia, которая является альтернативой Wikipedia. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Известно, что новая цифровая энциклопедия создана с помощью искусственного интеллекта Grok.

На момент запуска 27 октября в базе данных уже было более 800 тысяч статей. Ранее Маск заявлял, что его проект будет улучшенной версией Википедии и поможет бороться с предвзятостью. Он также выступал против финансирования Wikipedia, критикуя ее редакционную политику.

Фото: pixabay

# It # It-технологии

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп: США выиграют любую войну, в которой участвуют
28 октября 2025 09:45

Трамп: США выиграют любую войну, в которой участвуют

Орбан назвал захват ЕС российских активов «прелюдией к войне»
28 октября 2025 09:31

Орбан назвал захват ЕС российских активов «прелюдией к войне»

СВР: Франция готовит к развертыванию в Украине до 2 тыс. солдат и офицеров
28 октября 2025 08:59

СВР: Франция готовит к развертыванию в Украине до 2 тыс. солдат и офицеров