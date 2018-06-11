Захватил десятки гектаров леса: борщевик Сосновского пришёл в Минск

Новости Беларуси. Всего около десятка точек поражения. В основном проблема коснулась Октябрьского, Ленинского и Заводского районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сок растения при контакте с кожей приводит к серьезным ожогам. С опасным растением борются не только механически, но и химически. Однако говорить о полном уничтожении борщевика пока рано. Экологи советуют воздержаться от прогулок в опасных зонах.