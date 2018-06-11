Прямой эфир

Захватил десятки гектаров леса: борщевик Сосновского пришёл в Минск

11 июня 2018 18:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всего около десятка точек поражения. В основном проблема коснулась Октябрьского, Ленинского и Заводского районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Захватил десятки гектаров леса: борщевик Сосновского пришёл в Минск-1

Сок растения при контакте с кожей приводит к серьезным ожогам. С опасным растением борются не только механически, но и химически. Однако говорить о полном уничтожении борщевика пока рано. Экологи советуют воздержаться от прогулок в опасных зонах.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отобраны три эскиза мемориала в Куропатах. ФПБ предлагает стать заказчиком строительства
11 июня 2018 18:16

Отобраны три эскиза мемориала в Куропатах. ФПБ предлагает стать заказчиком строительства

Что было: Минск упорядочит «наружку»?/ Взятка в 420 дней/ Напоим Вьетнам молоком
11 июня 2018 18:13

Что было: Минск упорядочит «наружку»?/ Взятка в 420 дней/ Напоим Вьетнам молоком

ЕБРР выделит 50 миллионов долларов на реконструкцию МКАД-2
11 июня 2018 17:37

ЕБРР выделит 50 миллионов долларов на реконструкцию МКАД-2