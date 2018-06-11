Отобраны три эскиза мемориала в Куропатах. ФПБ предлагает стать заказчиком строительства

Новости Беларуси. Памятное место глазами зодчих. 11 июня в Минске представили эскизы мемориала в Куропатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это общенациональное место скорби и памяти: в конце 30-х – начале 40-х годов прошлого века здесь были расстреляны несколько тысяч человек. В конкурсе участвовало 32 проекта. Жюри оценило только три из них.

После круглого стола по проблематике Куропат, было предложено создать там некий символ общей памяти и скорби. Был открыт благотворительный счет для создания памятного знака. На сегодняшний момент поступило 11 786 рублей.

Сбор средств продолжается. А на конкурс эскизных проектов поступило 32 предложения. Из них отобрали три. И 11 июня показали на круглом столе, на который пригласили все заинтересованные стороны.

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств, председатель жюри:

Я благодарен всем авторам, которые представили работы несмотря на короткие сроки предоставления работ. Они демонстрируют очень глубокое, вдумчивое отношение к тому месту, на котором будет установлен этот знак. Большое спасибо и членам жюри, потому что каждое заседание жюри это был не просто мастер-класс, а мозговой штурм, где обсуждались кроме пластических вопросов, наверное, правильные подходы к перспективе развития всего этого комплекса и территории, со всеми вопросами, которые связаны с посещением как индивидуальным человеком, так и массами людей.

На круглом столе прозвучало предложение Федерации профсоюзов стать заказчиком строительства памятного знака в Куропатах. Организация заявила о намерении перечислить заработанные на субботнике деньги в фонд. Подобные инициативы для ФПБ не редкость. Федерация на постоянно участвует в облагораживании тех или иных территорий и памятных мест. Недавно подарила Наровле многофункциональную спортивную площадку.

Михаил Орда, председатель ФПБ:

Мы Куропаты рассматриваем как место скорби и памяти. И, безусловно, там необходимо навести порядок, благоустроить это место. Мы в течение 2017 года занимались на постоянной основе, профсоюзы вместе с общественными организациями, там наводили элементарный порядок. На заседании комиссии мы внесли такое предложение – обратиться к Минскому облисполкому, сделаем это буквально 12 июня, чтобы Минский облисполком предоставил нам права заказчика. Чтобы можно было начать уже проектные работы.