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Белорусские предприятия представили более 150 новинок на бизнес-форуме Food Prom

14 сентября 2023 10:44
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Новости Беларуси. Курс на полное импортозамещение. В Минске проходит ежегодный бизнес-форум Food Prom, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия представили более 150 новинок на бизнес-форуме Food Prom-1

В нем участвуют представители бизнеса и ритейла, а также руководители предприятий сахарной, кондитерской, консервной и других отраслей из сферы переработки. Они представили на выставке более 150 новинок, чтобы в сезон роста спроса потребители могли приобрести широкий импортозамещающий ассортимент, инновационные продукты.

Белорусские предприятия представили более 150 новинок на бизнес-форуме Food Prom-4

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
В целом сегодня в структуре предприятий, которые занимаются производством питания, мы уже одну треть продукции смело можем назвать импортозамещающим ассортиментом. Более активно в этом направлении мы работаем по кондитерской тематике, поскольку традиционно у нас конкуренция с импортными аналогами продукции всегда была достаточно высока. И наш рынок всегда всех интересовал, потому что достаточно высокая активность у наших потребителей. Важным фактором является и ценовое позиционирование нашей продукции. Здесь я могу отметить с уверенностью, что, если сравнивать с импортными аналогами, наша продукция на 15-30 % стоит дешевле. При этом обладает более высокими потребительскими качествами.

Производители уже активно готовятся к новогодним праздникам. В планах изготовить около 2,5 миллиона сладких подарков.

# Продукты питания # общество # Олег Жидков # Фотофакт

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