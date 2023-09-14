Белорусские предприятия представили более 150 новинок на бизнес-форуме Food Prom

В нем участвуют представители бизнеса и ритейла, а также руководители предприятий сахарной, кондитерской, консервной и других отраслей из сферы переработки. Они представили на выставке более 150 новинок, чтобы в сезон роста спроса потребители могли приобрести широкий импортозамещающий ассортимент, инновационные продукты.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

В целом сегодня в структуре предприятий, которые занимаются производством питания, мы уже одну треть продукции смело можем назвать импортозамещающим ассортиментом. Более активно в этом направлении мы работаем по кондитерской тематике, поскольку традиционно у нас конкуренция с импортными аналогами продукции всегда была достаточно высока. И наш рынок всегда всех интересовал, потому что достаточно высокая активность у наших потребителей. Важным фактором является и ценовое позиционирование нашей продукции. Здесь я могу отметить с уверенностью, что, если сравнивать с импортными аналогами, наша продукция на 15-30 % стоит дешевле. При этом обладает более высокими потребительскими качествами.

Производители уже активно готовятся к новогодним праздникам. В планах изготовить около 2,5 миллиона сладких подарков.