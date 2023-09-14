Деньги и силы вложены не зря. Может ли дополнительное образование стать путёвкой в жизнь?

Исследования ученых показали, что выбор хобби с ранних лет – очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание родителей. Потому как правильно выбранное увлечение в дальнейшем будет способствовать развитию творческого начала у детей, их раскрепощенности и более позитивному, уверенному взгляду на жизнь. О том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка, как обнаружить у него те самые способности и не упустить призвания, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Осмоловская, многодетная мама, руководитель вокальной студии:

Дополнительное образование уже давно занимает такое важное место в жизни человека, что часто становится его профессией. Поэтому я бы рекомендовала родителям очень внимательно относиться к тому, в каких они [дети – прим. ред.] занимаются кружках и секциях. Если ребенок к этому очень хорошо относится, если он в четыре года пришел, вырос уже – 16-17 лет, хочет продолжать дальше профессионально этим заниматься, то это, конечно, дорогого стоит. У нас в студии много таких ребят.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Значит, деньги и силы были вложены не зря.

Елена Осмоловская:

Дело в том, что деньги – необязательно финансы. Дополнительная система образования, ведь есть бесплатные занятия.

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