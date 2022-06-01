Аванс, залог и задаток. В чём разница платежей, рассказал юрист

Доверяй, но проверяй. Приобретать дорогостоящее имущество – ответственный шаг: подходить к такому виду шопинга следует предельно внимательно. Риск остаться без долгожданной обновки и кровно нажитых есть всегда. Ставки особенно повышаются, когда продавец для гарантии осуществления сделки, например, продажи автомобиля, просит внести аванс в качестве первого платежа задолго до оформления договора.

Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Например, вам автомобиль не передали после внесения платежа – вы можете потребовать возврата денег, которые вы заплатили. Аванс может быть заключен в письменной или устной форме. Еще один способ узаконить золотое правило «деньги вперед» – внесение задатка.

Алеся Терешкова:

Задаток – это способ обеспечения исполнения обязательств, доказательство заключения договора. Например, продавец говорит: я вам продам автомобиль, но прежде чем мы заключим договор, внесите сумму задатка. Если задаток был внесен вами, но договор в итоге не был заключен, в этом случае продавец обязан вернуть двойную сумму задатка (если по его вине не был заключен договор). Если он не был заключен по вашей вине, вам задаток не возвращается. Юристы напоминают: оформлять задаток важно в письменной форме. Иначе в случае возникновения разногласий переданная сумма денег будет считаться авансом, если заинтересованная сторона не докажет обратное.