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Аванс, залог и задаток. В чём разница платежей, рассказал юрист

01 июня 2022 08:57
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Доверяй, но проверяй. Приобретать дорогостоящее имущество – ответственный шаг: подходить к такому виду шопинга следует предельно внимательно. Риск остаться без долгожданной обновки и кровно нажитых есть всегда. Ставки особенно повышаются, когда продавец для гарантии осуществления сделки, например, продажи автомобиля, просит внести аванс в качестве первого платежа задолго до оформления договора.

Аванс, залог и задаток. В чём разница платежей, рассказал юрист-1

Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Например, вам автомобиль не передали после внесения платежа вы можете потребовать возврата денег, которые вы заплатили. Аванс может быть заключен в письменной или устной форме.

Еще один способ узаконить золотое правило «деньги вперед» – внесение задатка.

Аванс, залог и задаток. В чём разница платежей, рассказал юрист-4

Алеся Терешкова:
Задаток – это способ обеспечения исполнения обязательств, доказательство заключения договора. Например, продавец говорит: я вам продам автомобиль, но прежде чем мы заключим договор, внесите сумму задатка. Если задаток был внесен вами, но договор в итоге не был заключен, в этом случае продавец обязан вернуть двойную сумму задатка (если по его вине не был заключен договор). Если он не был заключен по вашей вине, вам задаток не возвращается.

Юристы напоминают: оформлять задаток важно в письменной форме. Иначе в случае возникновения разногласий переданная сумма денег будет считаться авансом, если заинтересованная сторона не докажет обратное.

Аванс, залог и задаток. В чём разница платежей, рассказал юрист-7

Алеся Терешкова:
Что же такое залог? Это не платеж по договору. Это отдельное соглашение, способ обеспечения обязательства, то есть того, что вы рассчитаетесь. Например, у вас в договоре купли-продажи автомобиля предусмотрена рассрочка, и продавец, чтобы застраховать себя, предусматривает залог, чтобы вы дали ему какое-то другое имущество. Если вдруг вы не рассчитаетесь, он его реализует. Соответственно, если вы не рассчитываетесь, это имущество реализуется и из этого получает исполнение продавец.

Залог также необходимо заключать письменно. Игнорирование данного требования влечет его недействительность, а значит, продавец не сможет реализовать переданное ему имущество.

# Деньги # общество # Алеся Терешкова # Вероника Макаревич # Фотофакт

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