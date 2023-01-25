ЗАГС в Молодечно почти готов. Когда сдадут объект?

Новости Беларуси. На Центральной площади Молодечно появится новый ЗАГС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У здания уже построен второй этаж. Работы по каркасу завершены на 80 %.

Сейчас активно возводят внутренние перегородки и стены. По задумке проектировщиков, на первом этаже разместятся комнаты жениха и невесты, гардероб, кабинеты работников. Второй этаж займут большой и малый залы гражданских обрядов, банкетный и конференц-залы. Изюминкой здания станет смотровая площадка с видом на парк.

Александр Мацуль, заместитель главного инженера УКС Молодечненского района:

По благоустройству также предусматривается 50 парковочных мест для транспорта. И служебного, и торжественных кортежей в заезд. То есть есть разворотная площадка, фотозона. Проектом также предусмотрено в данном здании помещение для службы «Одно окно».

Новоселье, согласно паспорту, новый ЗАГС отпразднует уже в августе. Строители работают на объекте даже по выходным, чтобы сдать объект как можно раньше.