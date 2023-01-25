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ЗАГС в Молодечно почти готов. Когда сдадут объект?

25 января 2023 06:43
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Новости Беларуси. На Центральной площади Молодечно появится новый ЗАГС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У здания уже построен второй этаж. Работы по каркасу завершены на 80 %.  

ЗАГС в Молодечно почти готов. Когда сдадут объект?-1

Сейчас активно возводят внутренние перегородки и стены. По задумке проектировщиков, на первом этаже разместятся комнаты жениха и невесты, гардероб, кабинеты работников. Второй этаж займут большой и малый залы гражданских обрядов, банкетный и конференц-залы. Изюминкой здания станет смотровая площадка с видом на парк.  

ЗАГС в Молодечно почти готов. Когда сдадут объект?-4

Александр Мацуль, заместитель главного инженера УКС Молодечненского района:  
По благоустройству также предусматривается 50 парковочных мест для транспорта. И служебного, и торжественных кортежей в заезд. То есть есть разворотная площадка, фотозона. Проектом также предусмотрено в данном здании помещение для службы «Одно окно».  

ЗАГС в Молодечно почти готов. Когда сдадут объект?-7

Новоселье, согласно паспорту, новый ЗАГС отпразднует уже в августе. Строители работают на объекте даже по выходным, чтобы сдать объект как можно раньше.  

ЗАГС в Молодечно почти готов. Когда сдадут объект?-10

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# Строительство # общество # Александр Мацуль # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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