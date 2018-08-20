Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней

Ко Дню знаний в Брилевичах для маленьких умников и умниц откроют новую школу.
В ней смогут заниматься больше тысячи учеников.
Ко Дню знаний в Брилевичах для маленьких умников и умниц откроют новую школу.
В ней смогут заниматься больше тысячи учеников.
Новостройка значительно разгрузит школы, расположенные по соседству.
В распоряжении ребят – тренажёрные и хореографические залы.
В школе есть также бассейны с детской и взрослой чашами.
Здесь смогут поплавать не только ученики, но и жители района.
Анастасия Врублевская, учащийся средней школы №204:
Я училась раньше в 25-ой школе. Я сюда перешла, потому что мой адрес попадал в эту школу.
Я надеюсь, что эта школа будет более интересная.
Ангелина Врублевская, учащийся средней школы №204:
Мне стало интересно. Она такая большая, а в прошлой школе было тесно очень. И мне захотелось чего-то новенького, и я перешла.
Кроме того, на прилегающей территории – сплошь спортивные площадки.
Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом и теннисом.
Виталий Василевский, директор средней школы №204:
Надо, чтобы корабль стартовал, чтоб он поплыл. Затем будут, конечно, формироваться классы. Возможно это будут спортивные классы.
У нас здесь будет очень много спорта.