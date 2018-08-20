Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней

Ко Дню знаний в Брилевичах для маленьких умников и умниц откроют новую школу. В ней смогут заниматься больше тысячи учеников.

Новостройка значительно разгрузит школы, расположенные по соседству. В распоряжении ребят – тренажёрные и хореографические залы.

В школе есть также бассейны с детской и взрослой чашами. Здесь смогут поплавать не только ученики, но и жители района.

Анастасия Врублевская, учащийся средней школы №204:

Я училась раньше в 25-ой школе. Я сюда перешла, потому что мой адрес попадал в эту школу. Я надеюсь, что эта школа будет более интересная.

Ангелина Врублевская, учащийся средней школы №204:

Мне стало интересно. Она такая большая, а в прошлой школе было тесно очень. И мне захотелось чего-то новенького, и я перешла. Кроме того, на прилегающей территории – сплошь спортивные площадки.

Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом и теннисом.