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Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней

20 августа 2018 12:50
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Ко Дню знаний в Брилевичах для маленьких умников и умниц откроют новую школу.

В ней смогут заниматься больше тысячи учеников.

Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней-1

Новостройка значительно разгрузит школы, расположенные по соседству.

В распоряжении ребят – тренажёрные и хореографические залы.

Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней-4

Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней-6

В школе есть также бассейны с детской и взрослой чашами.

Здесь смогут поплавать не только ученики, но и жители района.

Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней-9

Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней-11

Анастасия Врублевская, учащийся средней школы №204:
Я училась раньше в 25-ой школе. Я сюда перешла, потому что мой адрес попадал в эту школу.

Я надеюсь, что эта школа будет более интересная.

Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней-14

Ангелина Врублевская, учащийся средней школы №204:
Мне стало интересно. Она такая большая, а в прошлой школе было тесно очень. И мне захотелось чего-то новенького, и я перешла.

Кроме того, на прилегающей территории – сплошь спортивные площадки.

Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней-17

Здесь можно будет заниматься баскетболом, волейболом и теннисом.

Заглянули в новую школу в Брилевичах до открытия и спросили будущих учеников, что они думают о ней-20

Виталий Василевский, директор средней школы №204:
Надо, чтобы корабль стартовал, чтоб он поплыл. Затем будут, конечно, формироваться классы. Возможно это будут спортивные классы.

У нас здесь будет очень много спорта.

# Школы в Беларуси # общество # Марина Юркевич

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