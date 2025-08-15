Загадочная и скрытная – птицей 2026 года выбран чёрный аист

Анна Меркушевич, корреспондент:

Загадочная, скрытная и немного мифическая. Именно эту птицу выбрали птицей года в 2026 году в Беларуси – черный аист. Чем же он интересен, рассказываем сегодня. В этом году участниками конкурса были пять птиц-кандидатов. С большим отрывом победил черный аист. Эта редкая, крупная, перелетная лесная птица включена в Красную книгу Беларуси. В отличие от своего белого собрата, она отшельница. Не любит соседство с человеком и предпочитает селиться в глухих старых лесах, на равнинах и возле водоемов. Увидеть ее в живой природе не так-то просто. Поэтому для начала отправляемся в зоологический музей биофака Белгосуниверситета.

Виталий Сахвон, кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета БГУ, орнитолог:

Мы все знаем о белом аисте, здесь черный аист – это тоже символ Беларуси. Потому что в целом Беларусь, если так в ученых кругах, несколько славилась тем, что именно на территории Беларуси имеются достаточно нетронутые участки затопленных лесов, где предпочитает гнездиться, обитает черный аист. Поэтому для многих обывателей, специалистов, ученых вообще черный аист – это достаточно такая уникальная птица. Каждый хочет ее увидеть, не говоря уже найти гнездо, изучать – соответственно, это такой очень хороший объект для исследования. Кстати, самец и самка практически не отличимы друг от друга, а вот у молодых особей клюв и лапы не красные, а темные. Чаще всего в Беларуси черного аиста можно встретить на Полесье, в пойменных дубовых и черно-ольховых лесах. Анна Меркушевич:

Можно ли эту птицу-отшельника встретить где-то в окрестностях Минска?

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, общественный эколог:

На самом деле черного аиста встретить в населенном пункте, включая город Минск, практически невозможно или как минимум очень сложно. Где-нибудь в далеких деревушках, таких малочисленных, может, где-то на хуторе – черный аист еще и может прилететь. Анна Меркушевич:

Вы сами в своей практике встречали когда-либо черного аиста?