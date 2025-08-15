Дзиодзина: при примирении важно обоюдное уважение, ещё ни один конфликт не решался односторонней готовностью

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Межгосударственный диалог – дело тонкое и крайне дипломатичное, где влияет и разница культур, и психология личности тех людей, что встречаются на одной площадке. Решение общих задач или смягчение отношений требуют от участников соблюдения ряда правил. Речи не идет про этикет дипломатии, это по умолчанию. В данном случае мы говорим о том, что коммуникация на высоком уровне точно так же предполагает правила эффективного диалога. При условии, что мотивация встречи мирная, соблюдение ряда закономерностей обычно помогает достигать соглашения. Тем более, если до того отношения двух государств сложились уже непросто. И поводом встречи двух лидеров становится примирение или стремление выстроить диалог заново.

В этом смысле интервью Александра Лукашенко американскому журналисту Time полно откровений. И вроде как Президент говорит о понятных и хорошо знакомых всем принципах, но что специфично для нашего времени, их зачастую не помнят. Однако даже о таких базовых основах коммуникации порой нужно напомнить. С одной стороны, диалог Президента с американским журналистом можно рассматривать как возможность противодействия отрицательным ярлыкам, навешанным иностранными СМИ на главу государства. Но с другой, можно рассматривать интервью для журнала Time как способ передать руководству Белого дома сообщение.

«Это мое кредо, это мой принцип: разговаривать надо со всеми, если хочешь нормальных отношений. Если не разговариваешь, то потихоньку движешься к войне. Нам это не надо», – сказал Александр Лукашенко, вспоминая, как представители США изъявили желание посетить Беларусь.