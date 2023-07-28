«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно

Новости Беларуси. Ситуацию в агропромышленном комплексе держат на контроле органы внутренних дел. В Вороновском районе оперативники установили личности трех местных жителей, которые воровали урожай, принадлежащий сельхозпредприятию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанные признались, что на протяжении месяца воровали зерно для продажи, но реализовать еще ничего не успели.

Николай Сазон, начальник УБЭП УВД Гродненского облисполкома:

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями задержаны трое жителей Вороновского района, подозреваемые в краже зерна с территории предприятия агропромышленного комплекса.

Поздно ночью милиционерами при хищении с поличным задержаны два сторожа одного из местных сельхозпредприятий. В последующем на территории близлежащего хутора установлен и задержан третий участник преступной группы, который на автомобиле УАЗ вывозил похищенное с зерносклада. На территории хутора милиционерами обнаружено свыше 3,5 тонны ячменя, 3 тонн зерна пшеницы, тонны кукурузы и порядка 200 килограммов соевого шрота. Установлено, что данной противоправной деятельностью злоумышленники занимались на протяжении последнего месяца.