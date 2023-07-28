«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно
Новости Беларуси. Ситуацию в агропромышленном комплексе держат на контроле органы внутренних дел. В Вороновском районе оперативники установили личности трех местных жителей, которые воровали урожай, принадлежащий сельхозпредприятию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержанные признались, что на протяжении месяца воровали зерно для продажи, но реализовать еще ничего не успели.
Николай Сазон, начальник УБЭП УВД Гродненского облисполкома:
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями задержаны трое жителей Вороновского района, подозреваемые в краже зерна с территории предприятия агропромышленного комплекса.
Поздно ночью милиционерами при хищении с поличным задержаны два сторожа одного из местных сельхозпредприятий. В последующем на территории близлежащего хутора установлен и задержан третий участник преступной группы, который на автомобиле УАЗ вывозил похищенное с зерносклада. На территории хутора милиционерами обнаружено свыше 3,5 тонны ячменя, 3 тонн зерна пшеницы, тонны кукурузы и порядка 200 килограммов соевого шрота. Установлено, что данной противоправной деятельностью злоумышленники занимались на протяжении последнего месяца.
Похищенное изъято. Уголовное дело возбуждено за присвоение либо растрату, совершенные группой лиц по предварительному сговору.