Прямой эфир

«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно

28 июля 2023 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуацию в агропромышленном комплексе держат на контроле органы внутренних дел. В Вороновском районе оперативники установили личности трех местных жителей, которые воровали урожай, принадлежащий сельхозпредприятию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно-1

Задержанные признались, что на протяжении месяца воровали зерно для продажи, но реализовать еще ничего не успели.

«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно-4

Николай Сазон, начальник УБЭП УВД Гродненского облисполкома:
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями задержаны трое жителей Вороновского района, подозреваемые в краже зерна с территории предприятия агропромышленного комплекса.

«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно-7

Поздно ночью милиционерами при хищении с поличным задержаны два сторожа одного из местных сельхозпредприятий. В последующем на территории близлежащего хутора установлен и задержан третий участник преступной группы, который на автомобиле УАЗ вывозил похищенное с зерносклада. На территории хутора милиционерами обнаружено свыше 3,5 тонны ячменя, 3 тонн зерна пшеницы, тонны кукурузы и порядка 200 килограммов соевого шрота. Установлено, что данной противоправной деятельностью злоумышленники занимались на протяжении последнего месяца.

«Задержаны с поличным». Под Гродно сторожа тоннами воровали зерно-10

Похищенное изъято. Уголовное дело возбуждено за присвоение либо растрату, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

# Кража # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Разгар черничного сезона. Как правильно собирать ягоды и грибы?
28 июля 2023 06:54

Разгар черничного сезона. Как правильно собирать ягоды и грибы?

«Отцовская любовь» и безнаказанность. Психолог о том, как у глянцево-образцового Джо Байдена вырос наркозависимый сын Хантер
28 июля 2023 06:43

«Отцовская любовь» и безнаказанность. Психолог о том, как у глянцево-образцового Джо Байдена вырос наркозависимый сын Хантер

Промышленный туризм. Количество иностранцев, побывавших с экскурсиями на МТЗ, выросло в 2 раза
28 июля 2023 06:21

Промышленный туризм. Количество иностранцев, побывавших с экскурсиями на МТЗ, выросло в 2 раза