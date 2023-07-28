Разгар черничного сезона. Как правильно собирать ягоды и грибы?

Новости Беларуси. Собирать дары леса правильно и без ущерба для природы. В разгар черничного сезона сотрудники лесхозов напоминают основные правила заготовки ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В установленные для сбора сроки собирать плоды можно вручную или с помощью специальных приспособлений, в том числе гребенки. Важно, чтобы расстояние между зубьями было не менее 5 миллиметров. Также они не должны быть острыми. Ягодникам напоминают, что с корнем растения вырывать ни в коем случае нельзя. Это касается и других богатств лесного фонда.

Сергей Козлов, лесничий Жаловского лесничества Любанского лесхоза:

Брусники в последнее время стало поменьше, опять же – все зависит от погоды. Весной такая засуха, потом заморозки весенние, влаги нет для брусники. Клюква есть. Наши Городятичское лесничество, Калиновское – там, где есть болота. Сроки устанавливаются Минским облисполкомом по согласованию с Минприроды, как и на сбор брусники, черники.