Промышленный туризм. Количество иностранцев, побывавших с экскурсиями на МТЗ, выросло в 2 раза

Новости Беларуси. МТЗ принимает гостей, их становится все больше. С начала 2023 года Минский тракторный завод посетили 7 300 туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно популярны экскурсии у жителей России, Китая и Узбекистана. Иностранцев было 1 300 – и это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Посетить производство можно туристам в возрасте от 9 лет. Летом, во время каникул, здесь особенно много школьников. Стоимость билета для белорусских и российских граждан теперь одинаковая, поэтому на заводе ожидают рост экспорта туристических услуг во втором полугодии.