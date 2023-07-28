Прямой эфир

Промышленный туризм. Количество иностранцев, побывавших с экскурсиями на МТЗ, выросло в 2 раза

28 июля 2023 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МТЗ принимает гостей, их становится все больше. С начала 2023 года Минский тракторный завод посетили 7 300 туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленный туризм. Количество иностранцев, побывавших с экскурсиями на МТЗ, выросло в 2 раза-1

Особенно популярны экскурсии у жителей России, Китая и Узбекистана. Иностранцев было 1 300 – и это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Посетить производство можно туристам в возрасте от 9 лет. Летом, во время каникул, здесь особенно много школьников. Стоимость билета для белорусских и российских граждан теперь одинаковая, поэтому на заводе ожидают рост экспорта туристических услуг во втором полугодии.

Промышленный туризм. Количество иностранцев, побывавших с экскурсиями на МТЗ, выросло в 2 раза-4

Всего с 2017-го, когда промышленный туризм начали развивать на МТЗ, с работой флагмана белорусской промышленности познакомились более 40 тысяч гостей из разных стран.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я вырос на хороших образцах музыки». Как соблюсти баланс между массовостью и тем смыслом, который хочешь заложить?
27 июля 2023 19:46

«Я вырос на хороших образцах музыки». Как соблюсти баланс между массовостью и тем смыслом, который хочешь заложить?

«Живые выступления – это всегда особая энергетика». Ян Осин об участии в «Славянском базаре»
27 июля 2023 19:16

«Живые выступления – это всегда особая энергетика». Ян Осин об участии в «Славянском базаре»

Боятся ли современные парни идти в армию? Рассказал блогер Дим Димыч
27 июля 2023 18:41

Боятся ли современные парни идти в армию? Рассказал блогер Дим Димыч