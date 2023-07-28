«Отцовская любовь» и безнаказанность. Психолог о том, как у глянцево-образцового Джо Байдена вырос наркозависимый сын Хантер
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Нередко человек настолько включен в проблемы окружающего мира, что перестает замечать свои собственные. Одни приходят к тому не специально, другие намерено выбирают «уход». В каждом конкретном случае будет свой уникальный путь.
Но многие классики психологии отмечают, что одним из наиболее популярных способов избегать своих личных проблем – побег в мировые. Исходя из этих причин, нужно быть повнимательней к своим возникшим порывам «спасать». Возможно, и с ними не все однозначно. И какой-то жизненно-важный вопрос нуждается, например, в проработке. Но вместо этого тянет во что-то внешнее.
Кто-то рискует уйти в деструктив, другие, наоборот, становятся крайне успешными. Сочетаясь со знанием, возможным талантом и должностью, эта психологическая закономерность способна давать феерический рост в карьере. Но в то же время, оставаясь успешным в рабочей сфере, «проект» своей личной жизни человек, получается, что проспал!
Проспал, как, возможно, «сонный» Джо Байден. Уже ни для кого не секрет, что его взрослый сын Хантер становится тенью его репутации: уклонение от уплаты налогов, наркозависимость, незаконное хранение оружия, судебные разбирательства... Для тюремного срока и стыда на отцовскую голову обычно такого достаточно.
Рассуждать о двойных стандартах на Западе и насколько имеет значение, кто же твой папа, все равно, что тыкать палочкой в уже очевидное. Интересно здесь то, почему у глянцево-образцовых Джо вырастают нерадивые Хантеры.
Основные причины не только в обществе, окружении или плохой компании, но обычно еще и в семье. За любой деструктивной зависимостью стоит, как правило, детский мотив «хочу», который преодолеть человек не в силах. Даже когда он уже большой и пора бы «по возрасту» или «статусу».
Со временем тело растет, ребенок становится взрослым, но психологически уровень зрелости где-то запаздывает. Мотивация к поведению остается все так же взбалмошной и хаотичной, но уже не по-детски. Специалисты сходятся в том, что такие люди не добыли в детстве детьми. Абсолютно по разным причинам.
Если обратиться к биографии Хантера Байдена, то, исходя из открытых источников, его воспитал отец. Без мамы. В результате трагедии та погибла. И несмотря на то, что позже в их жизнь пришла мачеха, именно материнской любви могло не хватать. Если верить открытым источникам, в этом дефиците признается и сам Хантер Байден на страницах своих мемуаров.
Теоретически утрата связи с одним из родителей уже предпосылка к тенденции быть ребенком. Лишь бы добрать недостающий чувственный опыт, который детям так важен в детстве для этапов взросления.
Сам же Джо Байден в тот момент был избран в Сенат и глубоко погружен в политику. И несмотря на его отношение к сыновьям, Хантеру вполне могло не хватать по-отечески близких контактов с папой. Родительскую любовь ребенок в основном читает в эмоциях. И другой язык ему зачастую вообще непонятен. Когда, к примеру, заменяют нехватку необходимого личного общения, пытаясь дать чаду многое. Хорошее образование, дорогие игрушки, брендовая одежда, любые кружки на выбор… А все не то! Ведь по-человечески так же не хватает контакта и прожитых вместе родительско-детских чувств.
Проблематика занятых и успешных родителей в отношениях со своими детьми проявляется зачастую в том, что при дефиците простой человеческой близости они свое чадо во всем подстраховывают. Решая те проблемы, что он натворит. По любви.
В таких случаях деструктивное поведение становится способом быть детьми, когда тебя замечают, начиная уже наконец заботиться. Понимание искаженное, однако эта стратегия закрепляется и переходит позже во взрослую жизнь. Выливаясь то в тягу к наркотикам, то в игроманию, то в алкоголизм. А зачастую еще и в безнаказанность.
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