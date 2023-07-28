«Отцовская любовь» и безнаказанность. Психолог о том, как у глянцево-образцового Джо Байдена вырос наркозависимый сын Хантер

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

Нередко человек настолько включен в проблемы окружающего мира, что перестает замечать свои собственные. Одни приходят к тому не специально, другие намерено выбирают «уход». В каждом конкретном случае будет свой уникальный путь. Но многие классики психологии отмечают, что одним из наиболее популярных способов избегать своих личных проблем – побег в мировые. Исходя из этих причин, нужно быть повнимательней к своим возникшим порывам «спасать». Возможно, и с ними не все однозначно. И какой-то жизненно-важный вопрос нуждается, например, в проработке. Но вместо этого тянет во что-то внешнее.

Кто-то рискует уйти в деструктив, другие, наоборот, становятся крайне успешными. Сочетаясь со знанием, возможным талантом и должностью, эта психологическая закономерность способна давать феерический рост в карьере. Но в то же время, оставаясь успешным в рабочей сфере, «проект» своей личной жизни человек, получается, что проспал! Проспал, как, возможно, «сонный» Джо Байден. Уже ни для кого не секрет, что его взрослый сын Хантер становится тенью его репутации: уклонение от уплаты налогов, наркозависимость, незаконное хранение оружия, судебные разбирательства... Для тюремного срока и стыда на отцовскую голову обычно такого достаточно. Рассуждать о двойных стандартах на Западе и насколько имеет значение, кто же твой папа, все равно, что тыкать палочкой в уже очевидное. Интересно здесь то, почему у глянцево-образцовых Джо вырастают нерадивые Хантеры. Основные причины не только в обществе, окружении или плохой компании, но обычно еще и в семье. За любой деструктивной зависимостью стоит, как правило, детский мотив «хочу», который преодолеть человек не в силах. Даже когда он уже большой и пора бы «по возрасту» или «статусу». Со временем тело растет, ребенок становится взрослым, но психологически уровень зрелости где-то запаздывает. Мотивация к поведению остается все так же взбалмошной и хаотичной, но уже не по-детски. Специалисты сходятся в том, что такие люди не добыли в детстве детьми. Абсолютно по разным причинам.