Задержали администраторов экстремистских интернет-ресурсов. Они готовились к «партизанской войне»

Новости Беларуси. В Беларуси задержана группа администраторов экстремистских интернет-ресурсов. Всего пять человек. Старшему – 26, младшему – 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое несовершеннолетних администрировали интернет-площадки. В них подстрекали к массовым беспорядкам. Некоторые фигуранты этого уголовного дела ранее уже были судимы. На этот раз их главная задача состояла в поиске исполнителей. Например, для нападений на правоохранителей.

Один мой знакомый, которого зовут Олег, пригласил меня принять участие в его чате, который он организовал со своими друзьями. Суть чата была в том, чтобы подготовиться к будущей «партизанской войне».

Лично сам публиковал информацию, как пускать поезда под откос. И сбрасывал информацию, как делать коктейли Молотова. Сейчас каюсь. В 2021 году мне давали шанс, как не попасть в тюрьму, и я его упустил.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Один из подозреваемых, 17-летний житель Костюковичей, был судим за осквернение сооружений и порчу имущества. Старший из задержанных, 26-летний так называемый оппозиционный активист из Сморгони, имеет судимости за кражу и угон. Придерживается националистических идей крайне правого толка. А 18-летний житель Буда-Кошелево собирался отправиться в Украину для участия в боевых действиях в составе националистического батальона.