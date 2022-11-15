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Задержали администраторов экстремистских интернет-ресурсов. Они готовились к «партизанской войне»

15 ноября 2022 16:16
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Новости Беларуси. В Беларуси задержана группа администраторов экстремистских интернет-ресурсов. Всего пять человек. Старшему – 26, младшему – 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержали администраторов экстремистских интернет-ресурсов. Они готовились к «партизанской войне»-1

Трое несовершеннолетних администрировали интернет-площадки. В них подстрекали к массовым беспорядкам. Некоторые фигуранты этого уголовного дела ранее уже были судимы. На этот раз их главная задача состояла в поиске исполнителей. Например, для нападений на правоохранителей.

Задержали администраторов экстремистских интернет-ресурсов. Они готовились к «партизанской войне»-4

Один мой знакомый, которого зовут Олег, пригласил меня принять участие в его чате, который он организовал со своими друзьями. Суть чата была в том, чтобы подготовиться к будущей «партизанской войне».

Задержали администраторов экстремистских интернет-ресурсов. Они готовились к «партизанской войне»-7

Лично сам публиковал информацию, как пускать поезда под откос. И сбрасывал информацию, как делать коктейли Молотова. Сейчас каюсь. В 2021 году мне давали шанс, как не попасть в тюрьму, и я его упустил.

Задержали администраторов экстремистских интернет-ресурсов. Они готовились к «партизанской войне»-10

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Один из подозреваемых, 17-летний житель Костюковичей, был судим за осквернение сооружений и порчу имущества. Старший из задержанных, 26-летний так называемый оппозиционный активист из Сморгони, имеет судимости за кражу и угон. Придерживается националистических идей крайне правого толка. А 18-летний житель Буда-Кошелево собирался отправиться в Украину для участия в боевых действиях в составе националистического батальона.

Задержали администраторов экстремистских интернет-ресурсов. Они готовились к «партизанской войне»-13

В МВД напоминают: не следует поддаваться на уловки кураторов. Впутывая нашу молодежь в протестную деятельность, недоброжелатели умалчивают о последующей уголовной ответственности.

# Акции протеста # общество # Евгений Пилецкий # Фотофакт

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