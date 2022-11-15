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Проводят беседы, ходят в школы. Какие обязанности у участковых в Минской области?

15 ноября 2022 15:18
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Новости Беларуси. 17 ноября отмечается День участкового инспектора милиции. Сегодня они взаимодействуют с гражданами по нескольким направлениям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проводят беседы, ходят в школы. Какие обязанности у участковых в Минской области?-1

Эта служба в области самая многочисленная в системе УВД – в состав входит более 400 сотрудников в 23 регионах области. Правоохранители еженедельно посещают учреждения образования, проводят беседы в трудовых коллективах и на предприятиях. Из нововведений – теперь участковый может отправляться в малонаселенные пункты и общаться с местными жителями на местах.

Проводят беседы, ходят в школы. Какие обязанности у участковых в Минской области?-4

Андрей Амбражей, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома:
Самое главное – это, конечно же, работа на участке. Способов и рычагов взаимодействия очень много. Как я сказал, это прием граждан. Второе направление актуальнейшее – это отработка сотрудниками милиции и участковыми жилого сектора.

Проводят беседы, ходят в школы. Какие обязанности у участковых в Минской области?-7

Тарас Човгун, начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Миноблисполкома:
Взаимодействие у нас происходит с иными субъектами профилактики, такими как наблюдательные комиссии, созданные при районных и городском Жодинском исполнительных комитетах, и такие субъекты профилактики, как центры социального обслуживания населения, центры занятости населения.

Проводят беседы, ходят в школы. Какие обязанности у участковых в Минской области?-10

В центральном регионе отмечено снижение уровня рецидивной преступности на 15 %. 

# Милиция Беларуси # общество # Андрей Амбражей # Тарас Човгун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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