Проводят беседы, ходят в школы. Какие обязанности у участковых в Минской области?

Новости Беларуси. 17 ноября отмечается День участкового инспектора милиции. Сегодня они взаимодействуют с гражданами по нескольким направлениям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эта служба в области самая многочисленная в системе УВД – в состав входит более 400 сотрудников в 23 регионах области. Правоохранители еженедельно посещают учреждения образования, проводят беседы в трудовых коллективах и на предприятиях. Из нововведений – теперь участковый может отправляться в малонаселенные пункты и общаться с местными жителями на местах.

Андрей Амбражей, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома:

Самое главное – это, конечно же, работа на участке. Способов и рычагов взаимодействия очень много. Как я сказал, это прием граждан. Второе направление актуальнейшее – это отработка сотрудниками милиции и участковыми жилого сектора.

Тарас Човгун, начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Миноблисполкома:

Взаимодействие у нас происходит с иными субъектами профилактики, такими как наблюдательные комиссии, созданные при районных и городском Жодинском исполнительных комитетах, и такие субъекты профилактики, как центры социального обслуживания населения, центры занятости населения.