В Логойском районе от снега и наледи очищают более 370 домов

Коммунальные службы продолжают бороться с последствиями непогоды. Особое внимание уделяется безопасности жителей, а именно – своевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойском районе на обслуживании организации находится свыше 370 домов, из которых 274 требуют регулярного обследования кровель. Работы ведутся двумя основными способами: плоские крыши очищаются вручную, лопатами; для уборки скатных – привлекаются автовышки. При этом строго соблюдаются правила техники безопасности.

Ирина Джарсалия, заместитель главного инженера Логойского комхоза:

104 дома из этих домов уже повторно очищены. У нас разделены территории придомовых территорий и выделены люди. Они конкретно следят за тем, чтобы снежный покров не образовывался больше 5-6 сантиметров. То есть постоянная уборка.

Помимо кровель, коммунальщики ведут активную уборку придомовых территорий. Уже расчищено 44 тысячи квадратных метров.