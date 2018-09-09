Интересные впечатления гарантированы: в Минске с размахом празднуют День танкиста

Новости Беларуси. А в столичном парке Победы сегодня празднуют День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году организаторы готовы принять на фестивале до ста тысяч гостей и тем самым обещают превзойти даже крупнейший американский игровой фест.

Яна Шипко, СТВ:

Все больше людей приходит в Парк Победы. Мы повстречали здесь уже династии танкистов, для которых этот праздник свой. Тот, кто служил в танковых войсках, может не только понастольгировать, но и поближе познакомиться друг с другом.

Здесь представлена экспозиция новейшей танковой техники, которая напоминает большую фотозону. Это буквально магнит для малышей которые мечтают примерить на себя образ танкиста. Совсем сокро обещают конкурс для юных танкистов на знание Т-72.