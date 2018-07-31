«Задачу мы выполнили полностью с высоким качеством». Вертолёт МЧС Беларуси вернулся после тушения пожаров в Латвии

Новости Беларуси. Вертолет МЧС Беларуси вернулся после тушения пожара в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько минут назад наших спасателей встречали в аэропорту Липки. Боевую задачу по оказанию помощи в борьбе со стихией наш экипаж выполнял в районе населенного пункта Талси. В составе 6 человек группа ежедневно работала по десять часов. Уже известно, что пожар начался с местных торфяников, затем пламя охватило леса.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

Налет составил 20 часов, сброшено на очаги пожара порядка 500 тонн воды. Задачу мы выполнили полностью с высоким качеством. Руководство Латвийской Республики и те, с кем мы работали, отметили высокий уровень подготовки наших пилотов.