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«Задачу мы выполнили полностью с высоким качеством». Вертолёт МЧС Беларуси вернулся после тушения пожаров в Латвии

31 июля 2018 14:00
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Новости Беларуси. Вертолет МЧС Беларуси вернулся после тушения пожара в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Задачу мы выполнили полностью с высоким качеством». Вертолёт МЧС Беларуси вернулся после тушения пожаров в Латвии-1

Несколько минут назад наших спасателей встречали в аэропорту Липки. Боевую задачу по оказанию помощи в борьбе со стихией наш экипаж выполнял в районе населенного пункта Талси. В составе 6 человек группа ежедневно работала по десять часов. Уже известно, что пожар начался с местных торфяников, затем пламя охватило леса.

«Задачу мы выполнили полностью с высоким качеством». Вертолёт МЧС Беларуси вернулся после тушения пожаров в Латвии-4

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:
Налет составил 20 часов, сброшено на очаги пожара порядка 500 тонн воды. Задачу мы выполнили полностью с высоким качеством. Руководство Латвийской Республики и те, с кем мы работали, отметили высокий уровень подготовки наших пилотов.

«Задачу мы выполнили полностью с высоким качеством». Вертолёт МЧС Беларуси вернулся после тушения пожаров в Латвии-7

По подсчетам местных экспертов, выгорело около 1200 гектаров леса. Собственных ресурсов, чтобы справиться с возгоранием таких размеров у Латвии не оказалось. В итоге, Минск одним из первых откликнулся на просьбу о помощи. МИ-8 и шестеро спасателей подключились к работе сразу же по прибытии на место.

# МЧС Беларуси # общество # Тадеуш Курсевич # Фотофакт

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