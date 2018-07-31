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Более 40 подростков собрал военно-патриотический лагерь «Патриот» под Минском

31 июля 2018 12:54
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Новости Беларуси. Он работает на базе центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Росток», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 подростков собрал военно-патриотический лагерь «Патриот» под Минском-1

Быт молодых людей достаточно суров, а условия приближены к армейским. Проживают они в палатках. За порядком и дисциплиной в каждом отряде следит свой вожатый – сержант военной части. Одна смена длится 9 дней.

Более 40 подростков собрал военно-патриотический лагерь «Патриот» под Минском-4

За это время ребята участвуют в спортивных соревнованиях и даже обучаются новым навыкам, например, фехтованию. День их расписан так, что свободного времени практически не остается. Но это даже к лучшему, признаются сами воспитанники лагеря.

Более 40 подростков собрал военно-патриотический лагерь «Патриот» под Минском-7

Глеб Качан:
Здесь довольно хорошие ребята, классные сержанты, хороший классный директор, он каждый раз устраивает что-то интересное. Например, позавчера у нас были соревнования по борьбе – я занял второе место.

Более 40 подростков собрал военно-патриотический лагерь «Патриот» под Минском-10

Евгений Петропавловский, начальник 4-ой смены военно-патриотического лагеря «Патриот»:
Цель – возродить какие-то патриотические идеи у молодежи. И немножко их дисциплинировать. Приучить к послушанию, пониманию, что после их юношеской жизни начинается взрослая серьезная жизнь, развить их, показать им другие направления.

Более 40 подростков собрал военно-патриотический лагерь «Патриот» под Минском-13

Первоначально лагерь «Патриот» создавался для так называемых «трудных» подростков. Однако, теперь спустя 3 года, многие родители сами изъявляют желание, чтобы их сыновья прошли первую «школу мужества».

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Евгений Петропавловский # Глеб Качан # Фотофакт

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