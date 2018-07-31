Для безопасности путешественников в Беларуси планируют внести изменения в закон о туризме

Новости Беларуси. Изменения в закон о туризме планируют ввести в Беларуси. Сейчас в стране ведут работу над обновленной редакцией документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корректировка законодательства обсуждается на фоне ситуации с аннуляцией путевок российского туроператора «Натали Турс». Речь идет о четырех сотнях туров, которые были проданы белорусским туристам, а впоследствии аннулированы.

Представители отечественного турбизнеса опасаются, что кризисная ситуация, которая затронула более сотни местных турагентств, может привести к банкротству на белорусском рынке. Ведь по нашему законодательству перед туристом отвечает не сам оператор, а тот, кто непосредственно заключил договор.

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

На законодательном уровне мы планируем ввести обязательную сертификацию субъектов туристической деятельности. Это прежде всего будет касаться туроператоров. Кроме того необходимо четко ограничение ответственности туроператоров и турагентств, введение обязательных страховых и финансовых гарантий туроператоров по своей деятельности. Для того, чтобы защитить клиентов в случае возникновения кризисных ситуаций в результате их работы.