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Для безопасности путешественников в Беларуси планируют внести изменения в закон о туризме

31 июля 2018 12:16
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Новости Беларуси. Изменения в закон о туризме планируют ввести в Беларуси. Сейчас в стране ведут работу над обновленной редакцией документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для безопасности путешественников в Беларуси планируют внести изменения в закон о туризме-1

Корректировка законодательства обсуждается на фоне ситуации с аннуляцией путевок российского туроператора «Натали Турс». Речь идет о четырех сотнях туров, которые были проданы белорусским туристам, а впоследствии аннулированы.

Для безопасности путешественников в Беларуси планируют внести изменения в закон о туризме-4

Представители отечественного турбизнеса опасаются, что кризисная ситуация, которая затронула более сотни местных турагентств, может привести к банкротству на белорусском рынке. Ведь по нашему законодательству перед туристом отвечает не сам оператор, а тот, кто непосредственно заключил договор.

Для безопасности путешественников в Беларуси планируют внести изменения в закон о туризме-7

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
На законодательном уровне мы планируем ввести обязательную сертификацию субъектов туристической деятельности. Это прежде всего будет касаться туроператоров. Кроме того необходимо четко ограничение ответственности туроператоров и турагентств, введение обязательных страховых и финансовых гарантий туроператоров по своей деятельности. Для того, чтобы защитить клиентов в случае возникновения кризисных ситуаций в результате их работы.

Для безопасности путешественников в Беларуси планируют внести изменения в закон о туризме-10

Напомним, туроператор «Натали Турс» должен выплатить около полумиллиона евро компенсации, правда, когда эти выплаты начнутся, сказать пока трудно. Дальнейшие действия зависят от решения московского офиса.

# Туризм # общество # Виталий Грицевич # Фотофакт

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