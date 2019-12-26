«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками

В Беловежской пуще есть своя собственная погранзастава. Показываем в программе «Специальный репортаж», как в заповедном лесу в новогоднюю ночь пограничники будут нести службу.

Пропустить Новый Год с Востока на Запад – обязанность белорусского волшебника в хлопотные декабрьские дни. Специальный пограничный отряд заступает на дежурство.