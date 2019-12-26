«Задача: беспрепятственно пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад». Как Дед Мороз командует пограничниками
В Беловежской пуще есть своя собственная погранзастава. Показываем в программе «Специальный репортаж», как в заповедном лесу в новогоднюю ночь пограничники будут нести службу.
Пропустить Новый Год с Востока на Запад – обязанность белорусского волшебника в хлопотные декабрьские дни. Специальный пограничный отряд заступает на дежурство.
Дед Мороз:
Равняйсь! Смирно! Приказываю! Выступить на охрану государственной границы Республики Беларусь Задача в новогоднюю ночь: беспрепятственно в новогоднюю ночь пропустить Новый 2020-ый год с Востока на Запад. Вопросы есть?
Пограничники:
Вопросов нет. Есть пропустить Новый 2020-ый год через государственную границу!
Степан Щербина, военнослужащий пограничной заставы №2:
Мы встречаем его 1 января, как и все. Встречаю его здесь уже второй год, в армии, в кругу большой семьи. В этот раз – в кругу заставы, прошлый год встречали в кругу учебного пункта на территории отряда.
В составе специальной пограничной группы – служебная овчарка – Ураган. Именно он решит, шутят пограничники, быть ли зиме в Беларуси снежной.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Ритуал пропуска Нового года через границу стало уже традиционным для брестских пограничников. И даже появилась своя шутка. То, что в году два дня пограничника. Один из них 28 мая, а второй – Новый год, потому что Дед Мороз тоже из наших.