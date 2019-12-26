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Мобильные датчики скорости на дорогах Беларуси. Когда вернут и что изменится

26 декабря 2019 11:06
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Новости Беларуси. Подход к установке датчиков скорости на дорогах Беларуси изменится. Об этом 26 декабря заявили в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мобильные датчики скорости на дорогах Беларуси. Когда вернут и что изменится-1

При расположении таких устройств станут учитывать количество ДТП, произошедших из-за превышения скорости. Напомним, Госавтоинспекция сейчас проводит плановую ревизию дорожных знаков. В том числе и мобильных камер фотофиксации. Сообщается, что к ней инспекторы подошли более детально.

Определены около 20 новых мест расположения устройств.

Мобильные датчики скорости убрали с дорог Беларуси 19 декабря. Их вернут в ближайшее время. 

Мобильные датчики скорости на дорогах Беларуси. Когда вернут и что изменится-4



Дмитрий Корзюк, начальник УГАИ МВД:
На сегодняшний день на территории Республики Беларусь работают 540 датчиков контроля скорости. Из них 57 мобильных датчиков, которые каждый месяц меняют свою дислокацию. Места установки этих датчиков будут определяться немножко по другим критериям. В большей степени эти критерии будут связаны с местами, где есть зависимость от дорожных происшествий и скоростезависимых, т.е. где есть превышение скорости, и причина происшествий является сама скорость.

Мобильные датчики скорости на дорогах Беларуси. Когда вернут и что изменится-6

Сейчас идёт работа над совершенствованием Кодекса об административных правонарушениях. Её возглавляет межведомственная экспертная комиссия. Участие в обсуждении могут принять и обычные граждане. Предложения можно направлять на правовой форум Беларуси до 24 января.   

# ГАИ # общество # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

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