Мобильные датчики скорости на дорогах Беларуси. Когда вернут и что изменится

Новости Беларуси. Подход к установке датчиков скорости на дорогах Беларуси изменится. Об этом 26 декабря заявили в ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При расположении таких устройств станут учитывать количество ДТП, произошедших из-за превышения скорости. Напомним, Госавтоинспекция сейчас проводит плановую ревизию дорожных знаков. В том числе и мобильных камер фотофиксации. Сообщается, что к ней инспекторы подошли более детально.

Определены около 20 новых мест расположения устройств.

Мобильные датчики скорости убрали с дорог Беларуси 19 декабря. Их вернут в ближайшее время.