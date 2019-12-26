«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками

Новости Беларуси. Генерал вместо Деда Мороза. Военные поздравили детей реабилитационного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди подарков не только сладости, но и любимые песни.

Юлия Китикова:

В этот центр мы попали в первый раз. Мы не ожидали, что помимо процедур, помимо лечения, которое мы здесь проходим, происходят всякие мероприятия, на которые мы ходим с удовольствием, и от которых заряжаемся положительными эмоциями. Мне кажется, что выздоровление происходит быстрее за счет таких концертов, а не только за счет процедур.





Творческий коллектив ВВС и ПВО специально дополнил репертуар детскими песнями, чтобы дарить хорошее настроение тем, кому оно особенно необходимо.

Ещё одной доброй традицией стало угощение сладкой выпечкой. Но и хозяева праздника в долгу не остались – поделки, созданные детскими руками, становятся добрыми амулетами для взрослых.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Именно сегодня во главе с командующим Игорем Владимировичем они привозят свои вкусняшки солдат, пекут это, они тоже трепетно готовятся. Они пекут рождественские печенья для деток. Сегодня это такой домашний праздник, потому что они приходят со своими пирогами к нам в дом, к нашим детям. К детям с особенностями, к детям с инвалидностью.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Как все маленькие дети, они людей в форме воспринимают как таких великанов и таких очень строгих. Но потом, когда начинаешь с ними общаться, они становятся, как все нормальные дети, задают много вопросов. Со стороны взрослого начинаешь думать: как же правильно так ответить, чтобы ребенок это понимал. Мы их всегда приглашаем к себе в гости.