Прямой эфир

«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками

26 декабря 2019 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Генерал вместо Деда Мороза. Военные поздравили детей реабилитационного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди подарков не только сладости, но и любимые песни. 

«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками -1

Юлия Китикова:
В этот центр мы попали в первый раз. Мы не ожидали, что помимо процедур, помимо лечения, которое мы здесь проходим, происходят всякие мероприятия, на которые мы ходим с удовольствием, и от которых заряжаемся положительными эмоциями. Мне кажется, что выздоровление происходит быстрее за счет таких концертов, а не только за счет процедур.

«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками -4



Творческий коллектив ВВС и ПВО специально дополнил репертуар детскими песнями, чтобы дарить хорошее настроение тем, кому оно особенно необходимо.

«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками -6

Ещё одной доброй традицией стало угощение сладкой выпечкой. Но и хозяева праздника в долгу не остались – поделки, созданные детскими руками, становятся добрыми амулетами для взрослых.  

«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками -9

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
Именно сегодня во главе с командующим Игорем Владимировичем они привозят свои вкусняшки солдат, пекут это, они тоже трепетно готовятся. Они пекут рождественские печенья для деток. Сегодня это такой домашний праздник, потому что они приходят со своими пирогами к нам в дом, к нашим детям. К детям с особенностями, к детям с инвалидностью.

«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками -12

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Как все маленькие дети, они людей в форме воспринимают как таких великанов и таких очень строгих. Но потом, когда начинаешь с ними общаться, они становятся, как все нормальные дети, задают много вопросов. Со стороны взрослого начинаешь думать: как же правильно так ответить, чтобы ребенок это понимал. Мы их всегда приглашаем к себе в гости.

«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками -15

«Привозят свои вкусняшки солдат». Военные поздравили детей реабилитационного центра с новогодними праздниками -17

Но главный подарок – здоровье – дети в реабилитационном центре получают, независимо от праздничных дат. Только в этом году с инвалидных колясок на ноги поднялись 12 детей. 

# Благотворительная акция # общество # Юлия Китикова # Людмила Кондрашова # Игорь Голуб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мобильные датчики скорости на дорогах Беларуси. Когда вернут и что изменится
26 декабря 2019 11:06

Мобильные датчики скорости на дорогах Беларуси. Когда вернут и что изменится

На Октябрьской площади установили часы, запланированные ещё в 60-ые годы
26 декабря 2019 10:36

На Октябрьской площади установили часы, запланированные ещё в 60-ые годы

Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ
26 декабря 2019 09:58

Припарковаться и пожениться: что предлагает стадион «Динамо», кроме спортивных зрелищ