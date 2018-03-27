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Зачем жителей домов на Богдановича попросили перекрасить окна в коричневый цвет?

27 марта 2018 20:28
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Новости Беларуси. Классика в экстерьере. Историко-культурную ценность на улице Богдановича решили обозначить коричневым цветом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зачем жителей домов на Богдановича попросили перекрасить окна в коричневый цвет?-1

Расцветка фасада сразу нескольких домов, по задумке архитекторов, должны быть стильными, а не разрозненными. Это значит, что окна и декоративные элементы по законам жанра необходимо выполнить в сдержанных тонах. Так, к примеру, стеклопакеты предлагают оклеить специальной коричневой лентой либо закрасить рамы.      

Зачем жителей домов на Богдановича попросили перекрасить окна в коричневый цвет?-4

Горожанка:
Обязательно нужно восстанавливать. Если это будет не одно здание, а общий ансамбль, несколько зданий, когда вся сторона будет красивая, я только - за.

# общество # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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