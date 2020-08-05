«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке

Новости Беларуси. Межрайонное офтальмологическое отделение в Новополоцке существует почти полсотни лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Межрайонное офтальмологическое отделение в Новополоцке существует почти полсотни лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помощь иногородним здесь оказывали и раньше, но в 2012-м его хорошо оснастили, что позволило выйти на принципиально новый уровень.
Правило «золотого часа» будет соблюдено. Что такое медицинские опорные пункты и как они сегодня работают?
Еще два дня назад они смотрели одной парой глаз на двоих. А уже сегодня, если снять повязку, шутят мужчины, прооперированный глаз у каждого видит лучше, чем нетронутый. В палате только и обсуждают золотые руки доктора.
Очень хорошо делают и кормят хорошо вообще. Обслуживание отличное и врач хороший. Стараются все сюда.
Стремились попасть или в Витебск, или в Минск. Но после того, когда узнали, что здесь очень хороший врач, они даже и пожалели, что туда поехали.