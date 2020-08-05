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«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке

05 августа 2020 19:24
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Новости Беларуси. Межрайонное офтальмологическое отделение в Новополоцке существует почти полсотни лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке-1

Помощь иногородним здесь оказывали и раньше, но в 2012-м его хорошо оснастили, что позволило выйти на принципиально новый уровень.

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Еще два дня назад они смотрели одной парой глаз на двоих. А уже сегодня, если снять повязку, шутят мужчины, прооперированный глаз у каждого видит лучше, чем нетронутый. В палате только и обсуждают золотые руки доктора.

«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке-4

Очень хорошо делают и кормят хорошо вообще. Обслуживание отличное и врач хороший. Стараются все сюда.

«Стараются все сюда». Что говорят пациенты, которым восстановили зрение в Новополоцке-7

Стремились попасть или в Витебск, или в Минск. Но после того, когда узнали, что здесь очень хороший врач, они даже и пожалели, что туда поехали.

# Учреждения здравоохранения # общество # Анастасия Бут # Фотофакт

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