В Минске разрешено купаться на 21 пляже: где они находятся

6 августа в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Температура воздуха в стране достигнет +32°С. Осадков не ожидается, но охладиться можно около воды.

Только в Минске разрешено купаться на 21 пляже пяти зон рекреации. Городская санитарно-эпидемиологическая дает добро. Это восемь пляжей на Заславском водохранилище, два — на Кринице, пять — в Дроздах, пять — на Цнянском водохранилище, и пляж № 1 на Комсомольском озере.