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В Минске разрешено купаться на 21 пляже: где они находятся

06 августа 2020 06:23
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Новости Беларуси. На белорусских пляжах все спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске разрешено купаться на 21 пляже: где они находятся-1

6 августа в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Температура воздуха в стране достигнет +32°С. Осадков не ожидается, но охладиться можно около воды.

В Минске разрешено купаться на 21 пляже: где они находятся-4

Только в Минске разрешено купаться на 21 пляже пяти зон рекреации. Городская санитарно-эпидемиологическая дает добро. Это восемь пляжей на Заславском водохранилище, два — на Кринице, пять — в Дроздах, пять — на Цнянском водохранилище, и пляж № 1 на Комсомольском озере.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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