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Заседание статистического совета Россия-Беларусь пройдёт в Смоленске в мае 2024-го

03 февраля 2024 11:25
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Заседание статистического совета Россия-Беларусь пройдет в Смоленске в мае. Белстат тесно сотрудничает с коллегами соседней страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание статистического совета Россия-Беларусь пройдёт в Смоленске в мае 2024-го-1

Так, в 2023 году совместными усилиями был успешно реализован раздел одной из союзных программ. Это позволило согласовать статистические показатели двух стран, а также собрать и предоставить руководству новейшие данные по развитию Беларуси и России. Работу в этом направлении продолжат в 2024-м – соответствующие документы уже одобрили на высшем уровне.

Заседание статистического совета Россия-Беларусь пройдёт в Смоленске в мае 2024-го-4

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
С учетом подписанных в понедельник главами государств России и Беларуси документов мы продолжим эту работу, в том числе по статистическим классификаторам, по работе в рамках программы международных сопоставлений, по продолжению гармонизации, по целям устойчивого развития, то есть это работа ежедневная. С Росстатом мы работаем очень плотно, у нас очень дружеские связи. Что касается наших коллег из СНГ и даже с ЕС, мы не теряем контакты, мы плотно работаем, обмениваемся методологией, конечно, это помогает нам улучшать наши позиции плюс совершенствовать статистич6еский потенциал.

Заседание статистического совета Россия-Беларусь пройдёт в Смоленске в мае 2024-го-7

Ежегодно Белстат собирает более двух миллионов отчетов и улучшает формы их предоставления. 2024-й пройдет под девизом «Качество во всем». В планах у комитета – внедрение новаций по статистике уровня жизни населения, цен, демографии и ряд других.

# Беларусь-Россия # общество # Инна Медведева

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