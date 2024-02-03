Заседание статистического совета Россия-Беларусь пройдёт в Смоленске в мае 2024-го

Заседание статистического совета Россия-Беларусь пройдет в Смоленске в мае. Белстат тесно сотрудничает с коллегами соседней страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в 2023 году совместными усилиями был успешно реализован раздел одной из союзных программ. Это позволило согласовать статистические показатели двух стран, а также собрать и предоставить руководству новейшие данные по развитию Беларуси и России. Работу в этом направлении продолжат в 2024-м – соответствующие документы уже одобрили на высшем уровне.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

С учетом подписанных в понедельник главами государств России и Беларуси документов мы продолжим эту работу, в том числе по статистическим классификаторам, по работе в рамках программы международных сопоставлений, по продолжению гармонизации, по целям устойчивого развития, то есть это работа ежедневная. С Росстатом мы работаем очень плотно, у нас очень дружеские связи. Что касается наших коллег из СНГ и даже с ЕС, мы не теряем контакты, мы плотно работаем, обмениваемся методологией, конечно, это помогает нам улучшать наши позиции плюс совершенствовать статистич6еский потенциал.