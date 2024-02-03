«Почувствовали себя под защитой». МИД помог вывезти двух белорусов из Судана

Операция по спасению двух наших граждан из Судана успешно завершилась минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организовать эвакуацию в условиях напряженной военно-политической обстановки в стране, высокого уровня мародерства и преступности было непросто. Весь процесс занял более двух недель. Кроме того, несколько суток на КПП рядом со спасенными находился наш консул. На месте он решал все возникающие вопросы и оказывал психологическую помощь белорусам.

Парень и девушка уже прилетели в Москву и в скором времени вернутся на родину. Нам удалось связаться с мамой Мариам, Ольгой Агеевой. Именно она обратилась к дипломатам с просьбой о помощи.

Ольга Агеева:

Моя первая реакция была слезы, восторг. Мы почувствовали себя под защитой своей страны. Мои дети мне сказали так: мам, мы впервые почувствовали, что мы люди, когда за нами приехали, нам сказали, что за нами приедут, и мы почувствовали себя гражданами Беларуси. Без пафоса, все так оно и было.

Прилагать максимальные усилия для помощи соотечественникам, оказавшимся в сложных и опасных ситуациях за рубежом, – поручение главы государства, которое действует на постоянной основе. Госорганы оперативно реагируют на все поступающие обращения. Напомним, номера для экстренной связи можно найти на сайтах белорусских дипмиссий.