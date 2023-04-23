Зачем нужны субботники и как они помогают патриотическому воспитанию? Рассказала Марина Ильина

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Труд – фундамент развития человечества. Но представить его без цели очень сложно. Каждое действие должно нести в себе конкретную цель и, безусловно, сопровождаться созидательным процессом. Об этом мы и поговорим сегодня. У нас в гостях член Совета Республики Марина Ильина. Как субботники помогают воспитать патриотов? Никита Рачиловский:

Трудовое воспитание школьников – это славная традиция, которая нам досталась от Советского Союза. Как оно видоизменилось и какие формы сегодня наиболее актуальны?

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Ты правильно сказал, что это традиция наших школ, вузов – заниматься трудовым воспитанием. Правильно, что мы сохранили. Может быть, сейчас выходит трудовое воспитание на новый уровень осознания, почему мы этим занимаемся. Конечно, я бы связала трудовое воспитание с патриотическим воспитанием. Проводя в учреждениях образования акции по трудовому воспитанию, по уборке территории, мы говорим, что благоустраиваем нашу малую родину, обязательно сохраняем все то, что окружает нас в наших учебных заведениях, мы трудимся для того, чтобы приумножить какие-то богатства. Если мы с детства будем приучать детей трудиться на свое благо, на благо своих близких, на благо родины, то и во взрослой жизни они будут понимать цену этого труда, будут очень бережно к этому относиться. Никита Рачиловский:

Говоря про преемственность. Субботники существуют уже более 100 лет, но не потеряли свою актуальность. Помимо уборки и благоустройства территории какую функцию они еще в себе несут?

Марина Ильина:

Я думаю, что субботники надо рассматривать гораздо шире. Именно думать о том, что они в данный момент могут исторически объединить людей. Люди выходят, создавая что-то вокруг себя, облагораживая территорию, общаются, создают какие-то общие ценности – и в этом их большое преимущество. Этот год объявлен Годом мира и созидания, поэтому субботники должны проходить через эту линию – Года мира и созидания. Мы сажаем деревья, а через 10-20 лет, мы будем вспоминать, что именно в такой год мы посадили. Важный исторический год для нашей родины. «В благотворительности не бывает маленьких денег – бывает одно общее дело» Никита Рачиловский:

Благотворительность – характерная черта для всех белорусов. В каких благотворительных акциях могут принимать участие наши соотечественники? Марина Ильина:

Можно приводить много примеров благотворительных акций, но я бы хотела остановиться на двух. Мы знаем фонд Алексея Талая, он занимается благотворительностью, и каждый белорус может внести посильный вклад в общее дело. Хотя бы вспомним, как с помощью средств, которые были перечислены в фонд Алексея Талая, он пригласил детей Донбасса. И здесь, в Минске, мы их принимали, могли показать им очень широкую и насыщенную программу, мы могли показать этим деткам, как живут белорусы, как мы ценим мир, протянуть руку помощи. Конечно, мы говорим о том, что фонд Алексея Талая помогал и жителям в Сирии. Еще я бы хотела отметить Белорусский союз женщин. Сейчас у Белорусского союза женщин есть благотворительный счет, куда любой белорус может перечислить посильный взнос. Даже если это будут небольшие взносы, они могут быть собраны и направлены на большое дело. Я бы сказала, что в благотворительности не бывает маленьких денег – бывает одно общее дело, на которое мы можем собрать всем миром. Я недавно смотрела сайты этих двух организаций. Всегда пишутся отчеты, куда потрачены деньги. Да, есть какие-то большие акции, дела, но есть конкретные жители Беларуси, которые получили возможность лечения, реабилитации. Когда учтен человеческий фактор, когда конкретному ребенку или взрослому жителю Беларуси помогли – вот в этом есть благотворительность. Об этом сейчас очень много рассказывают. Я думаю, что белорусы откликаются на это. Сенатор о гражданско-патриотическом воспитании молодежи

Никита Рачиловский:

К слову про общественные объединения. Вы являетесь членом правления Белорусского союза женщин. Как общественные объединения могут помогать администрациям школ, колледжей, университетов по работе с молодежью, прививать гражданско-патриотическое воспитание? Марина Ильина:

Я рада, что у меня есть такая возможность быть членом Белорусского союза женщин, потому что это та организация, которая не только помогает женщинам в их становлении, а она дает возможность и какого-то политического роста, она дает возможность объединять лучшие женские силы Беларуси для благих целей. Мы говорим, что Союз женщин обязательно несет просветительскую и патриотическую функции. Мы поддерживаем государственную линию, Президента. Приходя в школы, в вузы, встречаясь с молодежью, мы рассказываем о том, чего достигла Беларусь на сегодняшний момент. Конечно, мы говорим, что Белорусский союз женщин может помочь любому человеку в его продвижении. Белорусский союз женщин поддерживает очень много проектов, связанных с семьей, с традиционными ценностями. На мой взгляд, это очень важно, потому что в этих проектах участвуют молодые люди, молодые семьи. Нам важно, чтобы из поколения в поколение опыт мудрых женщин передавался. Никита Рачиловский:

Сегодня большое количество молодежи принимает участие в реконструкции, строительстве памятников. Как вы думаете, повлияла ли на это сильная идеологическая и гражданско-патриотические работа нашего государства по отношению к молодежи?

Марина Ильина:

Я думаю, что именно усиление патриотического воспитание и стало той отправной точкой, когда молодежь узнала больше об истории своей страны. Мы понимаем, что, если идет какая-то молодежная стройка в Хатыни, ребята же не только физически строят тот или иной объект, они узнают об истории, проникаются теми идеями, о которых там говорят. Насколько я знаю, деньги, собранные от субботника, пойдут на реконструкцию мемориального комплекса «Озаричи». Мы понимаем, что молодые люди примут участие в этой реконструкции. Наверное, такие конкретные дела и несут свой воспитательный потенциал. Можно много говорил о патриотизме с высоких трибун, придя в класс, а когда сами молодые люди участвуют в реконструкции, создают что-то своими руками, то в этом и заключается главный воспитательный потенциал. Никита Рачиловский:

Президент сказал такой замечательный тезис, что воспитать патриота может только патриот. На ваш взгляд, современная подготовка педагогических кадров соответствует этому посылу? Марина Ильина:

Я соглашусь с таким мнением Президента. Я бы эту фразу как лозунг взяла бы во всех учреждениях образования. Говоря о педагогическом университете, работая там два года, я понимаю, что именно в последние годы усилилась эта воспитательная работа. Как раз находятся те педагогические кадры, которые могут передать нынешним молодым поколениям ту любовь к родине, которая должна быть, потому что патриотизм основывается на любви к родине. Конкретными делами нужно доказывать эту любовь. Можно говорить, что я люблю, и приносить вред нашей родине. А можно говорить, что люблю, и развивать нашу страну.