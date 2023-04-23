На больших выходных ГАИ работает в усиленном режиме

Новости Беларуси. Все большие выходные Госавтоинспекция работает в усиленном режиме на дорогах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлена профилактическая акция «Трезвый водитель». Помимо привычных нарядов ДПС, на магистралях можно встретить и мотопатрули. С начала 2023 года только в Минской области выявлено 700 человек, которые сели за руль в непотребном виде. В семи ДТП по вине нетрезвых водителей погибли два человека, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

К рейдовым мероприятиям на территории Минской и Могилевской областей подключатся экипажи спецподразделений ДПС «Стрела». Сотрудники милиции нацелены на принципиальную и жесткую оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения ПДД.