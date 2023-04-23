В Беларуси начали благоустраивать стартовые позиции для комплекса «Тополь»

Новости Беларуси. В вооруженных силах приступили к благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это, пожалуй, одно из самых секретных мест, где в середине прошлого века на западной границе Советского Союза был развернут 56-й ракетный полк. Сейчас ведется благоустройство территорий. Делается все для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Что касается возможности использования сохранившегося наследства со времён Советского Союза объектов стратегического назначения, можно с уверенностью сказать, что при необходимости они оперативно могут быть приготовлены к применению. На данный момент наша задача состоит в том, чтобы обеспечить в первую очередь сохранность и поддержание в готовности к использованию инфраструктуры, оставшейся в наследство от находившихся здесь ракетных войск стратегического назначения.