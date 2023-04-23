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В Беларуси начали благоустраивать стартовые позиции для комплекса «Тополь»

23 апреля 2023 10:18
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Новости Беларуси. В вооруженных силах приступили к благоустройству объектов, где ранее базировались подразделения ракетных войск стратегического назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начали благоустраивать стартовые позиции для комплекса «Тополь»-1

Это, пожалуй, одно из самых секретных мест, где в середине прошлого века на западной границе Советского Союза был развернут 56-й ракетный полк. Сейчас ведется благоустройство территорий. Делается все для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии.

В Беларуси начали благоустраивать стартовые позиции для комплекса «Тополь»-4

Что касается возможности использования сохранившегося наследства со времён Советского Союза объектов стратегического назначения, можно с уверенностью сказать, что при необходимости они оперативно могут быть приготовлены к применению. На данный момент наша задача состоит в том, чтобы обеспечить в первую очередь сохранность и поддержание в готовности к использованию инфраструктуры, оставшейся в наследство от находившихся здесь ракетных войск стратегического назначения.

В Беларуси начали благоустраивать стартовые позиции для комплекса «Тополь»-7

О том, что привести в порядок стартовые позиции ракетного комплекса «Тополь» распорядился Президент, стало известно во время Послания главы государства народу и парламенту. Еще до этого Минск и Москва договорились разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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