Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Белорусы, как и полагается, на широкую ногу начали отмечать всеми любимый народный праздник. Впереди целая масленичная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Кристина Федорович продолжит.

Кристина Федорович, СТВ:

Масленица – это не просто блины, как думает большинство. Здесь на каждом шагу готовы это доказать. Дружные хороводы, бой мешками, ростовые куклы, столб с призами и не только.

Здесь первый блин уж точно не комом. Белорусы вовсю встречают масленичную неделю. Праздничная экипировка: из инструментов кочерга и ухват, из гардероба – нарядные платки. Старожилы помнят старинные обряды и инструктируют новичков.

Вадим Баранов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

– Расскажите, какие старинные обряды существовали?

– Напрыклад, ёсць у нас тут хто не жанаты альбо не замужам?

– Ну, я.

– Добра!

– А это зачем?

– Калодкі адзявалі каму: нежанатым хлопцам і незамужнім дзеўкам. Ад калодкі можна было адкупіцца грашыма, гасцінцамі рознымі. Таксама можна было патанчыць, праспяваць песню, прыпеўкі якія, альбо адгадаць загадкі.

– То есть мне осталось откупиться, и я выйду замуж?

– Да.

Отметить белорусскую масленицу приехала компания из Ирана, Индии и Сирии. Признаются, что у них на родине так широко праздник не отмечают. Да и вопрос «Что такое Масленица?» гостей явно смутил.

Киани Хоссейн, гость праздника (Иран):

– Что такое Масленица?

– Ну…

– Где блины вкуснее: у вас дома или у нас?

– Хорошо, вкусно здесь.

Конечно, гвоздь программы – блины. И здесь уже душа пускается в пляс. Для гурманов устроили конкурс на самое быстрое поедание.

Но все же большинство, как оказалось, за активный отдых. Популярное развлечение – ледяной столб. Самые уверенные в себе попытались достать заветные призы.

Конечно, никуда без самого популярного обряда «Посещение бабки-повитухи». Сегодня она выдает замуж молодых девушек. От этого к инсценировке просто не протолкнуться.