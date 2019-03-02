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Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ

02 марта 2019 18:29
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Новости Беларуси. Белорусы, как и полагается, на широкую ногу начали отмечать всеми любимый народный праздник. Впереди целая масленичная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент Кристина Федорович продолжит.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-1

Кристина Федорович, СТВ:
Масленица – это не просто блины, как думает большинство. Здесь на каждом шагу готовы это доказать. Дружные хороводы, бой мешками, ростовые куклы, столб с призами и не только.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-4

Здесь первый блин уж точно не комом. Белорусы вовсю встречают масленичную неделю. Праздничная экипировка: из инструментов кочерга и ухват, из гардероба – нарядные платки. Старожилы помнят старинные обряды и инструктируют новичков.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-7

Вадим Баранов, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
– Расскажите, какие старинные обряды существовали?
– Напрыклад, ёсць у нас тут хто не жанаты альбо не замужам?
– Ну, я.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-10

– Добра!
– А это зачем?
– Калодкі адзявалі каму: нежанатым хлопцам і незамужнім дзеўкам. Ад калодкі можна было адкупіцца грашыма, гасцінцамі рознымі. Таксама можна было патанчыць, праспяваць песню, прыпеўкі якія, альбо адгадаць загадкі.
– То есть мне осталось откупиться, и я выйду замуж?
– Да.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-13

Отметить белорусскую масленицу приехала компания из Ирана, Индии и Сирии. Признаются, что у них на родине так широко праздник не отмечают. Да и вопрос «Что такое Масленица?» гостей явно смутил.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-16

Киани Хоссейн, гость праздника (Иран):
– Что такое Масленица?
– Ну…
– Где блины вкуснее: у вас дома или у нас?
– Хорошо, вкусно здесь.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-19

Конечно, гвоздь программы – блины. И здесь уже душа пускается в пляс. Для гурманов устроили конкурс на самое быстрое поедание.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-22

Но все же большинство, как оказалось, за активный отдых. Популярное развлечение – ледяной столб. Самые уверенные в себе попытались достать заветные призы.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-25

Конечно, никуда без самого популярного обряда «Посещение бабки-повитухи». Сегодня она выдает замуж молодых девушек. От этого к инсценировке просто не протолкнуться.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-28

Масленичная неделя продлится до 10 марта. Так что насладиться праздником точно успеем все.

Зачем на Масленицу надевали колодку на шею и ходили к бабке-повитухе? Репортаж СТВ-31

# Масленица в Беларуси # общество # Кристина Федорович # Вадим Баранов # Киани Хоссейн # Фотофакт

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