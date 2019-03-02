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Беларусь попала в рейтинг стран с самыми сильными морозами. Какое место заняла?

02 марта 2019 18:01
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Новости Беларуси. Беларусь в погодном ТОПе. Специалисты опубликовали рейтинг европейских стран с самыми крепкими морозами, рассказали в программе «Плюс-минус».

Беларусь попала в рейтинг стран с самыми сильными морозами. Какое место заняла?-1

Наша страна остановилась на 12-м месте, пропустив вперед соседей.

Безусловный лидер в этой холодовой гонке – Россия.

На 9 месте расположилась Латвия. На строчку ниже опустилась Литва.

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# Погода в Беларуси # общество

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