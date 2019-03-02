Беларусь попала в рейтинг стран с самыми сильными морозами. Какое место заняла?

Новости Беларуси. Беларусь в погодном ТОПе. Специалисты опубликовали рейтинг европейских стран с самыми крепкими морозами, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. Беларусь в погодном ТОПе. Специалисты опубликовали рейтинг европейских стран с самыми крепкими морозами, рассказали в программе «Плюс-минус».
Наша страна остановилась на 12-м месте, пропустив вперед соседей.
Безусловный лидер в этой холодовой гонке – Россия.
На 9 месте расположилась Латвия. На строчку ниже опустилась Литва.
Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе