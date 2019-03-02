«Мы навсегда запомним его как истинного патриота»: Александр Лукашенко направил соболезнования родным Жореса Алфёрова

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Олицетворяя собой высокие идеалы добра и справедливости, Жорес Алферов заслужил высокое признание земляков и мировой общественности. В Беларуси его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция стали достойным примером для соотечественников.