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«Мы навсегда запомним его как истинного патриота»: Александр Лукашенко направил соболезнования родным Жореса Алфёрова

02 марта 2019 17:57
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Новости Беларуси. Соболезнования родным и близким Жореса Алферова направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый эпохи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы навсегда запомним его как истинного патриота»: Александр Лукашенко направил соболезнования родным Жореса Алфёрова-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олицетворяя собой высокие идеалы добра и справедливости, Жорес Алферов заслужил высокое признание земляков и мировой общественности. В Беларуси его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция стали достойным примером для соотечественников.

# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Жорес Алферов # Фотофакт

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