«Мы навсегда запомним его как истинного патриота»: Александр Лукашенко направил соболезнования родным Жореса Алфёрова

Новости Беларуси. Соболезнования родным и близким Жореса Алферова направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый эпохи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Соболезнования родным и близким Жореса Алферова направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый эпохи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олицетворяя собой высокие идеалы добра и справедливости, Жорес Алферов заслужил высокое признание земляков и мировой общественности. В Беларуси его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине. Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция стали достойным примером для соотечественников.