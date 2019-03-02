«Вдруг из люка показывается голова рабочего. Смотрит на нас: «Ай-яй-яй, Жорес Алфёров!» Каким запомнили знаменитого физика в Беларуси

Новости Беларуси. На 89 году ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ушел из жизни ученый, вклад которого сложно переоценить. Гордость Беларуси, лауреат Нобелевской премии, академик. Результатами работ Алферова мы пользуемся каждый день. Это и оптоволоконные линии связи, которые служат основой современного интернета. И лазеры, которые используются как в космических технологиях, так и в быту (например, в лазерных проигрывателях). Алферов занимался научными исследованиями всю свою жизнь. Он был автором более 500 научных работ и полусотни изобретений, а в 2000 году стал лауреатом Нобелевской премии.

Валентин Орлович, академик Национальной академии наук Беларуси:

Он, там, где я видел, был человек спокойный, но энергичный, с очень хорошо поставленной речью. Очень хорошо формулировал свои мысли – вот, выступая у нас здесь, в президиуме Академии наук. И он душой болел за науку. Он понимал, что наука, научно обоснованные технологии – это самое главное, что нужно современному миру.

Но, несмотря на все регалии и награды, Жорес Иванович всегда оставался самим собой и в общении с министрами, и на встречах со студентами. Именитый физик являлся почетным профессором Белорусского государственного университета. Поэтому те, кому посчастливилось работать с академиком, до сих пор вспоминают его тепло и душевно.

Валентин Орлович:

Я сопровождал его в Национальный художественный музей у нас, здесь, в Минске. А перед музеем был открыт люк водопроводный, что-то там ремонтировали. И вдруг из люка показывается голова рабочего. Он смотрит на нас: «Ай-яй-яй, Жорес Алферов!», – и прячется. И вот этот факт, что простые люди знали, ценили и уважали его, конечно, о многом говорит.

Жорес Иванович, несмотря на то, что стал человеком мира, никогда не забывал о своей малой родине, гордился ей. Одна из глав его книги так и называется – «Моя родная Беларусь». Именитого физика всегда с радостью ждали на белорусской земле, ценили его вклад в укрепление белорусско-российского сотрудничества. За что Алферов и был удостоен таких высоких наград как орден Франциска Скорины и орден Дружбы. Помимо этого Жорес Иванович являлся почетным гражданином Минска и Витебска, а одна из столичных гимназий носит его имя.

Жорес Алферов:

Во мне ни одной капли русской крови, я белорус. Из России… из Советского Союза, между прочим! Потому что Нобелевская премия дана за работы, выполненные в советское время.