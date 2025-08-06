Алкоголь и наркотики – о причинах возникновения зависимостей поговорили со специалистом

Они присутствуют в жизни каждого человека и оказывают значительное влияние на его здоровье, личностное развитие и качество жизни. Речь идет вовсе не о каких-то внешних факторах, а скорее внутренних.

О вредных привычках, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Важно понять проблему, потому что зависимости на ровном месте не возникают – это, скорее, уже следствие чего-либо?