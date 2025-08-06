Алкоголь и наркотики – о причинах возникновения зависимостей поговорили со специалистом

Они присутствуют в жизни каждого человека и оказывают значительное влияние на его здоровье, личностное развитие и качество жизни. Речь идет вовсе не о каких-то внешних факторах, а скорее внутренних.
О вредных привычках, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Важно понять проблему, потому что зависимости на ровном месте не возникают – это, скорее, уже следствие чего-либо?
Ирина Бразевич, врач-психиатр-нарколог УЗ МОКЦ «Психиатрия-наркология»:
Мы говорим о том, что зависимость – это семейная болезнь. Корни из родительской семьи, детства, когда еще несформированная личность. Сама формулировка «зависимость», то есть несамостоятельная. Ему сложно самостоятельно как-то функционировать. Поэтому нужно к чему-нибудь прилепиться, условно говоря – к алкоголю, наркотику, компьютеру.
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