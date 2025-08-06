Жительница Крупок заложила сад прямо под окнами своего дома

Год благоустройства – время идей и креативных проектов. В 2025 году только в Минской области запланирована реализация семи гражданских инициатив. Общая сумма финансирования составляет почти 450 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активно подключаются и те, кто готов своими силами делать улицу, двор и город еще лучше и красивее. Так, жительница Крупок Ирина Малашкевич создала дендрарий прямо под окнами своего дома: она заложила сад из 18 декоративных саженцев и различных цветов.

Главной изюминкой стали плетеные деревья из неприхотливой и простой лозы. Ирина Малашкевич работает в Крупском управлении магистральных газопроводов, а все свободное время посвящает творчеству и уходу за растениями.