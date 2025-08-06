Жительница Крупок заложила сад прямо под окнами своего дома

Год благоустройства – время идей и креативных проектов. В 2025 году только в Минской области запланирована реализация семи гражданских инициатив. Общая сумма финансирования составляет почти 450 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Год благоустройства – время идей и креативных проектов. В 2025 году только в Минской области запланирована реализация семи гражданских инициатив. Общая сумма финансирования составляет почти 450 тысяч рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Активно подключаются и те, кто готов своими силами делать улицу, двор и город еще лучше и красивее. Так, жительница Крупок Ирина Малашкевич создала дендрарий прямо под окнами своего дома: она заложила сад из 18 декоративных саженцев и различных цветов.
Главной изюминкой стали плетеные деревья из неприхотливой и простой лозы. Ирина Малашкевич работает в Крупском управлении магистральных газопроводов, а все свободное время посвящает творчеству и уходу за растениями.
Ирина Малашкевич, рабочая Крупского управления магистральных газопроводов:
Надо знать, в какой сезон их заготавливать. Я их заготавливала в апреле. Все вручную, фиксировала малярным скотчем. Их можно фиксировать и проволокой, и прищепками. Высадила я эти деревья. Очень много людей проходило. Особенно когда с собачками гуляют, проходят, фоткают.
Пока это молодые деревья. В будущем они подрастут и будут еще больше привлекать и радовать прохожих. В перспективе женщина планирует расширить дендропарк и высадить еще больше растений.