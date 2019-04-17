Зачем компании нужен HR-специалист и где можно этому обучиться в Минске?

Кто поспорит: в дружном коллективе и работается легче, но идеальную команду еще нужно организовать. Это задача ложится на плечи менеджера по персоналу, говоря современным языком – HR-специалиста.

Надежда Губанова, HR-специалист, директор кадрового агентства:

HR-специалист – это человек, который занимается не только набором, сопровождением, адаптацией, он также занимается разработкой мотиваций, удержанием сотрудников в компании, их обучением, развитием, формированием HR-бренда в компании.

У Надежды свое кадровое агентство. В HR-менеджменте девушка не первый год. Человек-рентген потенциального соискателя готова моментально раскусить еще на стадии телефонного собеседования. Поэтому может дать четкую характеристику специалисту в этой области.