Зачем компании нужен HR-специалист и где можно этому обучиться в Минске?

Кто поспорит: в дружном коллективе и работается легче, но идеальную команду еще нужно организовать. Это задача ложится на плечи менеджера по персоналу, говоря современным языком – HR-специалиста.
Кто поспорит: в дружном коллективе и работается легче, но идеальную команду еще нужно организовать. Это задача ложится на плечи менеджера по персоналу, говоря современным языком – HR-специалиста.
Надежда Губанова, HR-специалист, директор кадрового агентства:
HR-специалист – это человек, который занимается не только набором, сопровождением, адаптацией, он также занимается разработкой мотиваций, удержанием сотрудников в компании, их обучением, развитием, формированием HR-бренда в компании.
У Надежды свое кадровое агентство. В HR-менеджменте девушка не первый год. Человек-рентген потенциального соискателя готова моментально раскусить еще на стадии телефонного собеседования. Поэтому может дать четкую характеристику специалисту в этой области.
Надежда Губанова:
Чаще всего HR-специалисты – это психологи, которые закончили психологическое образование, но очень часто встречаются с экономическим, бухгалтерским образованием.
Это, во-первых, коммуникабельный человек, это человек, который умеет слышать и слушать. Он должен хорошо презентовать компанию. Я бы сказала креативный.
Директора компаний и владельцы бизнеса все чаще стали обращаться к услугам HR-специалистам. Сегодня человеческому капиталу уделяется особое внимание. У разумных начальников – здоровый климат внутри предприятия и мотивированность сотрудников – в приоритете. От этого не удивительно, что в организациях открывают целые HR-отделы.
Нестандартная программа, кофе-паузы в этой крупной столичной компании, скорее, закономерность. Над формированием кадрового состава, его развитием и досугом здесь трудится три человека.
Сергей Мисяченко, директор крупной компании:
Организация – это и есть определенное количество персонала, с которым надо как-то общаться, ими надо как-то руководить, надо как-то обучать. Каждое воскресенье у нас есть культурные мероприятия. Это может быть поход в кино, в театр. Все, что может объединить людей в одну какую-то цель, мы это делаем практически еженедельно.
Овладеть навыками HR предлагают различные столичные курсы. Свой проект по повышению квалификации в работе с человеческим ресурсом предложили и в БГУ.
Наталья Непевная, автор проекта «HR-университет» при БГУ:
Мы заточены на обучение уже существующих, действующих специалистов по персоналу, но приходят люди, которые вообще никогда не работали специалистами по персоналу. Безусловно, этот специалист должен быть партнером руководителя, понимать стратегические цели, куда движется компания, какое место этот бизнес, эта компания занимает в стране, в республике.
Здесь разработали свои методики и практики, проводят мастер-классы, опираясь и на международный опыт.
Ирина Нехвядович, автор и координатор проекта «HR-университет» при БГУ:
Наш курс направлен на решение проблемы реального сектора экономики. Спикеры, которые приходят работать с нашими слушателями – это директора по персоналу с большим опытом работы. Это еще и включение в ситуации наших слушателей. Мы приглашаем студентов, и они проходят собеседование с нашими слушателями.