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«Знак того, что о тебе помнят». В Гродно собирают пасхальные куличи для хосписов

17 апреля 2019 07:47
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Новости Беларуси. Совершить добрый поступок в предпасхальные дни. В Гродно собирают праздничные куличи, чтобы передать их тяжело и неизлечимо больным людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Знак того, что о тебе помнят». В Гродно собирают пасхальные куличи для хосписов-1

Волонтёры вручат их пациентам хосписов, а также посетят своих подопечных на дому. Таким образом, светлый христианский праздник придёт к тем людям, кто не только болен, но и одинок.

«Знак того, что о тебе помнят». В Гродно собирают пасхальные куличи для хосписов-4

Олег Горбачёв, директор гродненского социально-благотворительного учреждения «Центр помощи жизни»:
Сам кулич пасхальный – это как знак, знак того, что о тебе помнят, что жизнь продолжается. И слоганом нашего фонда является «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Пациенты всегда рады, очень рады, когда о них помнят, их вспоминают, о них заботятся.

«Знак того, что о тебе помнят». В Гродно собирают пасхальные куличи для хосписов-7

Акция уже становится традиционной. В 2018 году удалось собрать более тысячи куличей.

# Пасха # общество # Олег Горбачёв # Фотофакт

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