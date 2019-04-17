«Знак того, что о тебе помнят». В Гродно собирают пасхальные куличи для хосписов

Новости Беларуси. Совершить добрый поступок в предпасхальные дни. В Гродно собирают праздничные куличи, чтобы передать их тяжело и неизлечимо больным людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтёры вручат их пациентам хосписов, а также посетят своих подопечных на дому. Таким образом, светлый христианский праздник придёт к тем людям, кто не только болен, но и одинок.

Олег Горбачёв, директор гродненского социально-благотворительного учреждения «Центр помощи жизни»:

Сам кулич пасхальный – это как знак, знак того, что о тебе помнят, что жизнь продолжается. И слоганом нашего фонда является «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Пациенты всегда рады, очень рады, когда о них помнят, их вспоминают, о них заботятся.