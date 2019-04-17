«Приурочил это событие к своему дню рождения». Волонтёры помогли благоустроить Свято-Пустынский Успенский монастырь

Новости Беларуси. В Могилёвской области дали старт республиканскому благотворительному проекту «Восстановление святынь. Родники Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты БРСМ навели порядок на территории Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря, заложили фруктовый сад и благоустроили криницу, которую в народе называют Евфросиниевской. К ней приезжают паломники не только из Беларуси, но и туристы из других стран.



Я приехал из города Витебска, приурочил это событие к своему дню рождения. Я сегодня отмечаю день рождения. Мне очень нравится здесь. И очень интересно работать.

Мы все общаемся, и каждый приобретает для себя что-то духовное, потому что место сакральное, место силы этот монастырь.