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«Приурочил это событие к своему дню рождения». Волонтёры помогли благоустроить Свято-Пустынский Успенский монастырь

17 апреля 2019 07:10
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Новости Беларуси. В Могилёвской области дали старт республиканскому благотворительному проекту «Восстановление святынь. Родники Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приурочил это событие к своему дню рождения». Волонтёры помогли благоустроить Свято-Пустынский Успенский монастырь-1

Активисты БРСМ навели порядок на территории Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря, заложили фруктовый сад и благоустроили криницу, которую в народе называют Евфросиниевской. К ней приезжают паломники не только из Беларуси, но и туристы из других стран.

«Приурочил это событие к своему дню рождения». Волонтёры помогли благоустроить Свято-Пустынский Успенский монастырь-4


Я приехал из города Витебска, приурочил это событие к своему дню рождения. Я сегодня отмечаю день рождения. Мне очень нравится здесь. И очень интересно работать.

«Приурочил это событие к своему дню рождения». Волонтёры помогли благоустроить Свято-Пустынский Успенский монастырь-6

Мы все общаемся, и каждый приобретает для себя что-то духовное, потому что место сакральное, место силы этот монастырь.

«Приурочил это событие к своему дню рождения». Волонтёры помогли благоустроить Свято-Пустынский Успенский монастырь-9


Всего в стране около 200 целебных источников. Волонтёры постараются охватить максимальное их количество. Так ребята изучат историю происхождения родников, ближе познакомятся с природой и традициями своего региона.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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