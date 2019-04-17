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МВД: «Люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие»

17 апреля 2019 08:12
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Новости Беларуси. «Дом без насилия». В ближайшие дни правоохранители посетят семьи, в которых неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: «Люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие»-1

Сейчас на особом учёте в Беларуси таких больше 8 тысяч. Ежегодно к проекту подключаются соцработники и медики.

МВД: «Люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие»-4

В 2019 году предписания за насилие в семье получили почти две тысячи нарушителей спокойствия. В большинстве случаев причина агрессивного поведения – злоупотребление алкоголем.

МВД: «Люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие»-7

Олег Каразей, заместитель начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Лучше, сомневаясь в чём-то, обратиться и узнать о том, что произошло, получить юридическую оценку произошедшего. К сожалению, люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие. Вначале окрики, потом замахивание, потом несильные удары, и, к сожалению, мы приходим к той статистике, которая в прошлом году зафиксирована 91 фактом смерти от побоев в быту.

МВД: «Люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие»-10

Татьяна Бурова, генеральный директор МОО «SOS-Детские деревни»:
В ситуации могут быть разные варианты поддержки и помощи: консультирование, психологическая помощь. Дополняет поддержка от той или иной организации, чтобы она была комплексной для всей семьи и ребёнок, и его родители смогли дальше жить как единая семья в такой хорошей, заботливой атмосфере.

МВД: «Люди иногда не понимают, что в отношении их происходит насилие»-13

Информационную поддержку белорусам окажут и общественные объединения. Так, в Минске работает единая круглосуточная телефонная линия. Здесь анонимно готовы помочь в любой сложной ситуации.

# Брак и семья # общество # Олег Каразей # Татьяна Бурова # Фотофакт

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