«Телевидение ещё кого-то интересует?»: Дмитрий Дибров о влиянии Интернета

Дмитрий Дибров, журналист и шоумен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Дмитрий Александрович, большое спасибо за Ваше время. Знаете, обычно, готовясь к программе, я беру какие-то цитаты из того, что было сказано раньше. Сейчас я имею счастливую возможность цитировать из того, что слышал от Вас вчера. И вот такая цитата – я спросил у Вас о возможности интервью, Вы сказали: «О чём будет интервью?» Я говорю: «Я бы очень хотел поговорить о профессии». И Вы, через паузу, такой вопрос мне задали: «Что, телевидение ещё кого-то интересует?» Вы считаете, всё закончилось?

Дмитрий Дибров, журналист, шоумен:

Просто перешло в новую форму.

Я бы просил не недооценивать Facebook, Youtube, Periscope, Twitter, Twitch, Blab.

Есть ещё и другие формы, которые мы ещё увидим. Вот уже куда оно пошло.

У вас был такой интересный проект, я, к сожалению, его не видел – Вы вместе с Львом Новожёновым создавали Интернет-телевидение. У него был какой-то пик и потом буквально сразу спад произошёл. Интернет-телевидение, оно может существовать? Или это уже совершенно другая форма?

Дмитрий Дибров:

Да, раньше, чем мы думаем, оно придёт на наш жизненный путь.

Это будет такой видео-Facebook?

Дмитрий Дибров:

Мы с Лёвой не создавали телевидение, в отличие от предыдущего этапа нашей жизни, когда мы сделали «Времечко», когда мы сделали «Четвёртый канал» с ним. Нет, мы делали другое.

Мы постарались создать сферу обитания русскоговорящего интеллектуала.

Мы предполагали, что и до сих пор, кстати, мы – могу ли я за друга тоже говорить – мы до сих пор полагаем, что накопление существует только изнутри наружу. А не когда снаружи вовнутрь. Твой внутренний монолог и есть то, что ты есть. Но твой внутренний монолог нуждается в месте, где бы он жил, где бы он становился слышным окружающим. Мне казалось, что это должно быть собрание твоих произведений, пусть даже незрелых, собрание того, что ты любишь – мультимедиа, ноосфера, мыслящая оболочка Земли – где-то ж это должно храниться, помимо твоей души. И вот так мы постарались создать Top for top. Но, к сожалению, видите ли, Интернет имеет свои закономерности и надо бы его изучать.