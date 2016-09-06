Владимир Лавицкий: БРСМ - элитный клуб, вступив в который можешь себе позволить развивать личные качества

Новости Беларуси. 14 лет назад свой путь в БРСМ начинал и герой нашего следующего сюжета. Сегодня он по-прежнему в рядах молодежной организации – секретарь отраслевого комитета, который объединяет 5000 молодых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Лавицкий, секретарь отраслевого комитета ОО «БРСМ» белорусской железной дороги, начальник отдела службы перевозок управления Белорусской железной дороги:

Поезд памяти, который курсировал по всей Белорусской железной дороге, сын принял участие.

Поезд Победы, пейнтбол, турслёт с ночными кострами и палатками. Всего не перечислить, да уже, наверное, и не вспомнить. 13 лет назад он официально вступил в ряды БРСМ, но первая «молодёжная» поездка была аккурат 14 лет назад.

Говорит, давно понял простую истину: когда молодёжи не предлагают адекватные ценности и занятия, она оказывается или в подвале или где-нибудь ещё, где будет уже совсем другой выбор.

Владимир Лавицкий:

Такой элитный клуб, вступив в который ты можешь себе позволить развивать свои личные качества.

Сегодня Владимир Лавицкий руководит отделом службы перевозок на Белорусской железной дороге. Отвечает и за пассажирские поезда, и за грузовые. А ещё растит двоих сыновей. Старшему почти 3, младшему нет и года. Но вместе с родителями они уже много где побывали.

Владимир Лавицкий:

Главное – что это детям тоже нравится. Потому что если флажки, они уже понимают, что это такое. Они уже пытаются эти флажки взять, помахать. Знают уже, как «Ура!» старший кричит.

Мы выезжали на реконструкцию событий в город Брест, к Брестской крепости. Очень красочно смотрится. Я видел, как горят глаза у этих ребят.

Молодежная организация – это, конечно же, не только молодежные «тусовки». Благотворительность, помощь нуждающимся, честь, чувство долга. Этот клуб по интересам в основу берёт проверенные временем ценности. Но не обходит стороной и характерную нынешнему поколению практичность. Совсем недавно Владимир Вернулся из Китая, где проходил молодежный слёт.

Владимир Лавицкий:

Активно мы приняли участие в Шёлковом экономическом пути, обсуждении. Даже внесли свою лепту в протокол молодёжных намерений, что надо это развивать. А если хорошо налажено экономическое сотрудничество с Китаем, то уже дальше подтягивается культура, спорт.

Меняется время, меняется подрастающее поколение, меняется мода, меняется и самая массовая молодежная организация страны. Впрочем, новые проекты и современные идеи и впредь будут давать подрастающим белорусам возможность реализоваться.