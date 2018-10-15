Зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ – Александр Лукашенко
Новости Беларуси. После общения с Патриархом Кириллом Александр Лукашенко встретился с членами Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Глава государства обратил внимание на то, что зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ. Но лучшая защита от внутренних и внешних угроз – единство государства и церкви.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, как вам непросто, служителям церкви. Вы властители сердец людей, их духовности. Я Патриарху сказал о том, что причины, с которыми вам потом частенько приходится разбираться, лежат в нас, государевых людях. Мы являемся порой причинами или теми, кто ускоряет процессы, в том числе и негативные. Наверное, впору нам извиниться перед вами за то, что происходит сегодня в православном мире, в котором мы живем. Возможно.
Но должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной, спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но, упаси Господь, между нами, людьми православными.
Важнейшие духовные темы обсудят во время заседания Священного синода Русской православной церкви. Он впервые проходит в Беларуси. В Синод входят 8 постоянных митрополитов и временные участники, а возглавляет Патриарх Московский и всея Руси.
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