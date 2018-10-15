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Зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ – Александр Лукашенко

15 октября 2018 11:02
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Новости Беларуси. После общения с Патриархом Кириллом Александр Лукашенко встретился с членами Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии

Глава государства обратил внимание на то, что зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ. Но лучшая защита от внутренних и внешних угроз – единство государства и церкви.

Зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ – Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, как вам непросто, служителям церкви. Вы властители сердец людей, их духовности. Я Патриарху сказал о том, что причины, с которыми вам потом частенько приходится разбираться, лежат в нас, государевых людях. Мы являемся порой причинами или теми, кто ускоряет процессы, в том числе и негативные. Наверное, впору нам извиниться перед вами за то, что происходит сегодня в православном мире, в котором мы живем. Возможно.

Зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ – Александр Лукашенко-4

Но должен вас заверить, как бы ни складывалась ситуация, мы будем делать все, чтобы в мирной, спокойной Беларуси не было никогда антагонистических столкновений не только религий, но, упаси Господь, между нами, людьми православными.

Зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ – Александр Лукашенко-7

Важнейшие духовные темы обсудят во время заседания Священного синода Русской православной церкви. Он впервые проходит в Беларуси. В Синод входят 8 постоянных митрополитов и временные участники, а возглавляет Патриарх Московский и всея Руси.

Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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