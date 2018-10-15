Зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ – Александр Лукашенко

Новости Беларуси. После общения с Патриархом Кириллом Александр Лукашенко встретился с членами Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии

Глава государства обратил внимание на то, что зачастую защита прав граждан во имя демократии подменяется отрицанием нравственных основ. Но лучшая защита от внутренних и внешних угроз – единство государства и церкви.