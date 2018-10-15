Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Всякий раз, когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение. И Вы правы, с Беларусью связана большая часть моей жизни. И хотя я здесь не жил, но транзитом через Беларусь я перемещался почти каждую третью неделю, и видел, как живет Беларусь. Могу сравнивать, что было в 90-е, и что стало сейчас. Перемены огромные.
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Когда приезжаешь в Беларусь, видишь Минск, эти огромные пространства, наполненные воздухом, чистотой, красивые улицы, то понимаешь, что Президент, власть, обращают особое внимание на качество жизни людей.
После двусторонней беседы с Патриархом Кириллом глава государства встретится с участниками Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.