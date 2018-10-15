Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Всякий раз, когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение. И Вы правы, с Беларусью связана большая часть моей жизни. И хотя я здесь не жил, но транзитом через Беларусь я перемещался почти каждую третью неделю, и видел, как живет Беларусь. Могу сравнивать, что было в 90-е, и что стало сейчас. Перемены огромные.

Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии