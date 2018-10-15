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Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение

15 октября 2018 08:34
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение-1

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
Всякий раз, когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение. И Вы правы, с Беларусью связана большая часть моей жизни. И хотя я здесь не жил, но транзитом через Беларусь я перемещался почти каждую третью неделю, и видел, как живет Беларусь. Могу сравнивать, что было в 90-е, и что стало сейчас. Перемены огромные.

Александр Лукашенко: мы болезненно относимся к тому, что происходит в православии

Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение-4

Когда приезжаешь в Беларусь, видишь Минск, эти огромные пространства, наполненные воздухом, чистотой, красивые улицы, то понимаешь, что Президент, власть, обращают особое внимание на качество жизни людей.  

После двусторонней беседы с Патриархом Кириллом глава государства встретится с участниками Священного Синода Русской православной церкви и Синода Белорусской православной церкви.   

Патриарх Кирилл: когда я приезжаю в Беларусь, у меня хорошее настроение-7

# Православные в Беларуси # общество # Патриарх Кирилл # Фотофакт

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