Генпрокурор Беларуси вручил первые паспорта школьникам

Помнить подвиг предков и чтить память тех, благодаря кому сегодня мы живем в суверенной стране, – одна из важнейших обязанностей гражданина, закрепленная в Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сегодня молодые люди говорили на торжественной церемонии вручения паспортов с генеральным прокурором Беларуси. Из рук Андрея Шведа свой первый главный документ получили дети сотрудников ведомства.

После для ребят провели экскурсию по обновленной экспозиции, посвященной геноциду белорусского народа. Выставка рассказывает о жестоких расправах над людьми, человеческом героизме и фактах, которые удалось собрать в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Продолжилось мероприятие презентацией книги о преступлениях карательных батальонов на территории нашей страны.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Надо с детьми работать каждый день, начиная с детского сада, в школе, в вузах им рассказывать, показывать. Нужно заставить, чтобы они думали, думали над тем, что происходило, чувствовали это сердцем, душой. Все должно быть неформально. Надо искать все возможные формы и методы, чтобы они осознали, какая страшная цена заплачена нашими предками за то, чтобы мы жили, и что такое фашизм и нацизм. Что это самое страшное явление в истории.

Акция «Мы – граждане Беларуси!» – инициатива Белорусского союза молодежи более чем с 20-летней историей. По традиции торжественный марафон объединит все регионы страны.